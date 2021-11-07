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Бузова подаст в суд на администрацию МХАТа за невыплаченный гонорар

Ирина Лебедева
48 минут назад

Ольга Бузова за свою очень короткую но яркую карьеру в театре должна была получить 446 тысяч рублей. Денег поющая телеведущая так и не увидела. Контракт с ней расторгли. Теперь Ольга намерена требовать обещанное через суд.

Бузова подаст в суд на администрацию МХАТа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый директор МХАТ им. М. Горького Владимир Кехман уволил Бузову, приостановил на неопределенный срок показ спектакля «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Конечно, это не могло не огорчить исполнительницу.

Тем более, что о своем увольнении она узнала из смс, никто не удосужился встретиться лично. Кроме того, как заявила звезда в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, ей так и не выплатили гонорар за два выхода – 446 тысяч рублей. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», - обозначила свою позицию Ольга.

Официальной причиной отмены спектакля стали плохие продажи билетов. Как пишут СМИ, руководство театра обвиняет в этом саму теледиву – они якобы ожидали, что Бузова будет активно пиарить постановку среди ее многомиллионной армии подписчиков в социальных сетях.

Сейчас Ольга задумалась о том, чтобы получить театральное образование. По признанию певицы, ей не хватает «школы жизни» и существуют навыки, которыми бы она хотела обладать.

Шоу-бизнес,Владимир Кехман,Ольга Бузова,НТВ,
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