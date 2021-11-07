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Меган Маркл отчитали за вмешательство в американскую политику

Lenta.ru
24 минуты назад

Супруга британского принца Гарри (Prince Harry) Меган Маркл (Meghan Markle) попыталась вмешаться в политику США и подверглась критике со стороны американцев, пишет Daily Express.

Меган Маркл отчитали за вмешательство в политику США
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Герцогиня Сассекская позвонила нескольким американским сенаторам на их личные номера телефонов. Она обратилась к республиканцам, чтобы попросить их поддержать инициативы на правительственном уровне. Речь идет о законопроекте об отпуске по уходу за ребенком и норм в области изменения климата. В частности, Маркл поговорила с сенаторами Шелли Мур Капито (Shelley Moore Capito) и Сьюзен Коллинз (Susan Collins). Она позвонила им по скрытому номеру.

Американцы отчитали Маркл за вмешательство в политику. Они написали в Twitter, что Америке не интересы герцог и герцогиня Сассекские. «Всем в США все равно на Меган Маркл, принцев Гарри или Чарльза», — отметил один из пользователей. «Здесь нет особенных», — уточнили в комментариях. «Она хотела вернуться в США, чтобы скрыться от глаз общественности, а теперь прыгает при любой возможности, чтобы быть в центре внимания», — уточнили в социальной сети.

Ранее сообщалось, что королевская семья выделила Меган Маркл персонал для борьбы с троллями. Чтобы сопроводить супругу принца во время адаптации к обязанностям, ей были предоставлены специальные люди.

п

Шоу-бизнес,В мире,Сьюзен Коллинз,принц Гарри,
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