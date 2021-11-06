Шаляпин объяснил, почему поссорился с Дробышем

В начале творческого пути Виктор Дробыш курировал Прохора Шаляпина; с его подачи были записаны некоторые песни начинающего музыканта. Но достаточно быстро их совместная работа завершилась, и не слишком мирным путем.

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В эфире программы «Однажды...» на НТВ Шаляпин рассказал, с чего начался их с Дробышем конфликт. Как и следовало ожидать, из-за финансовых вопросов. Более того, Шаляпин заявил, что в пору TikTok и YouTube он вообще может обойтись без продюсера, и эта профессия себя исчерпала, пишет Экспресс Газета.

«Уже нет этих шальных денег, когда миллионы долларов и, ой, продюсера надо, у меня есть миллионы, и давай, моя дорогая, иди найди себе продюсера. Такого нет. Хочется сказать: Дробыш, я живу своей жизнью, пою народные песни, вас не трогаю, и вы не трогайте меня в своих этих интервью бесконечных, негативных исключительно», - отметил Прохор.

Также певец опроверг широко распространенное мнение, что псевдоним Прохор Шаляпин придумал ему именно Дробыш (Настоящее имя артиста – Андрей, фамилия – Захаренков.)

«К моей фамилии не имеют отношения ни Виктор Дробыш, ни Иосиф Пригожин. Я принял решение сам. Я хотел оставить свое имя Андрей, но мне предсказали, что это плохой исход. Астрологи и нумерологи подсказали, что я должен быть именно Прохором Шаляпиным. И когда я стал Прохором Шаляпиным, я пришел к Виктору Дробышу и поставил его перед фактом».