Гитаристу «Коррозии металла» пришили отрезанный палец

Большая беда приключилась с Игорем Королевым, гитаристом группы «Коррозия металла». Вчера во время строительных работ на собственной даче ему отрезало болгаркой палец. Музыканта срочно госпитализировали, он был в шоковом состоянии. Помимо физических страданий, он очень переживал за свою работу в перспективу.
К счастью, сегодня Королева успешно прооперировали. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru в субботу, 6 ноября.
«Хотел сказать большую благодарность за то, что поддержали, интересуетесь тем. Что случилось. В двух словах, жив, цел, почти орел. Повредил при проведении работ у себя дома болгаркой левую руку. Особенно указательный палец. Все пришили, все сделали. Больше спасибо врачу, превосходный специалист. Уже в конце операции все шевелилось, все двигалось. Сейчас, разумеется, наложили гипс, швы. Недели три как минимум я, наверное, играть не смогу. Но может быть чуть пораньше».
Пока еще кисть у получившего травму загипсована, но в ближайшее время уже можно будет разрабатывать пострадавший палец. Пока музыкант начал подыскивать хорошего реабилитолога.
Дзержинский районный суд Волгограда признал запрещенной для распространения в Интернете песню «Нигер» известной рок группы «Коррозия металла». Ранее эта композиция была признана экстремистской.