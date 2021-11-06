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Гитаристу «Коррозии металла» пришили отрезанный палец

Ирина Лебедева
34 минуты назад

Большая беда приключилась с Игорем Королевым, гитаристом группы «Коррозия металла». Вчера во время строительных работ на собственной даче ему отрезало болгаркой палец. Музыканта срочно госпитализировали, он был в шоковом состоянии. Помимо физических страданий, он очень переживал за свою работу в перспективу.

Гитаристу «Коррозии металла» пришили отрезанный палец
Фото: vk.com/mag62vk.com/mag62

К счастью, сегодня Королева успешно прооперировали. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru в субботу, 6 ноября.

«Хотел сказать большую благодарность за то, что поддержали, интересуетесь тем. Что случилось. В двух словах, жив, цел, почти орел. Повредил при проведении работ у себя дома болгаркой левую руку. Особенно указательный палец. Все пришили, все сделали. Больше спасибо врачу, превосходный специалист. Уже в конце операции все шевелилось, все двигалось. Сейчас, разумеется, наложили гипс, швы. Недели три как минимум я, наверное, играть не смогу. Но может быть чуть пораньше».

Пока еще кисть у получившего травму загипсована, но в ближайшее время уже можно будет разрабатывать пострадавший палец. Пока музыкант начал подыскивать хорошего реабилитолога.

Дзержинский районный суд Волгограда признал запрещенной для распространения в Интернете песню «Нигер» известной рок группы «Коррозия металла». Ранее эта композиция была признана экстремистской.

Шоу-бизнес,Игорь Королев,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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