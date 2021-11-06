Гитаристу «Коррозии металла» пришили отрезанный палец

«Хотел сказать большую благодарность за то, что поддержали, интересуетесь тем. Что случилось. В двух словах, жив, цел, почти орел. Повредил при проведении работ у себя дома болгаркой левую руку. Особенно указательный палец. Все пришили, все сделали. Больше спасибо врачу, превосходный специалист. Уже в конце операции все шевелилось, все двигалось. Сейчас, разумеется, наложили гипс, швы. Недели три как минимум я, наверное, играть не смогу. Но может быть чуть пораньше».