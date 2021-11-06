Гагарина перестала скрывать роман с Чиняевым

Полина Гагарина отдыхает в Арабских Эмиратах. Певица поехала к теплому морю с сыном, дочерью и со своим возлюбленным - саундпродюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пара вышла в свет вместе на выступлении рэпера Басты в Дубае и на фестивале PARUS.

Публика давно подозревала, что Гагарина находится в отношениях с саундпродюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong. Если раньше пара никак не подтверждала свои отношения, то недавно журналисты засняли их вместе. Артистка и ее предполагаемый бойфренд появились на выступлении рэпера Басты в Дубае. Об этом пишет СтарХит.

Гагарина и Чиняев уже не раз публиковали в сети фото одинаковой местности, что не осталось незамеченным внимательными фолловерами. О связи Гагариной с Чиняевым говорили еще в прошлом году. Более того, высказывались предположения о том , что именно она послужила причиной развода певицы с мужем, Дмитрием Исхаковым.

Гагарина и Чиняев, который старше артистки на 14 лет, сотрудничают на протяжении долгого времени. Они вместе записали несколько треков.