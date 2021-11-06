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Гагарина перестала скрывать роман с Чиняевым

Ирина Лебедева
20 минут назад

Полина Гагарина отдыхает в Арабских Эмиратах. Певица поехала к теплому морю с сыном, дочерью и со своим возлюбленным - саундпродюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong.

Гагарина перестала скрывать роман с Чиняевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пара вышла в свет вместе на выступлении рэпера Басты в Дубае и на фестивале PARUS.

Публика давно подозревала, что Гагарина находится в отношениях с саундпродюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong. Если раньше пара никак не подтверждала свои отношения, то недавно журналисты засняли их вместе. Артистка и ее предполагаемый бойфренд появились на выступлении рэпера Басты в Дубае. Об этом пишет СтарХит.

Гагарина и Чиняев уже не раз публиковали в сети фото одинаковой местности, что не осталось незамеченным внимательными фолловерами. О связи Гагариной с Чиняевым говорили еще в прошлом году. Более того, высказывались предположения о том , что именно она послужила причиной развода певицы с мужем, Дмитрием Исхаковым.

Гагарина и Чиняев, который старше артистки на 14 лет, сотрудничают на протяжении долгого времени. Они вместе записали несколько треков.

О Чиняеве известно немного – он ведет непубличный образ жизни и сотрудничает с рядом артистов, в том числе с группой «Дискотека Авария», Эмином, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. До недавнего времени продюсер был женат и воспитывал двоих детей.

Шоу-бизнес,Анжелика Варум,Полина Гагарина,Филипп Киркоров,StarHit,
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