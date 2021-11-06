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«Не моего поля ягодка»: Боня поссорилась с Ярушиным

Ирина Лебедева
58 минут назад

Конфликт телеведущей Виктории и актера Стаса Ярушина начался еще на съемках шоу «Звезды в Африке». Боня возмутилась качеством питания, Ярушин счел это капризом избалованной девушки.

«Не моего поля ягодка»: Боня поссорилась с Ярушиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Многие зрители и хейтеры не понимают менталитета этой игры. Вот и Боня туда же. Она не поняла, что это не скандальное шоу. Это ни «Дом-2», ни «Последний герой», ни «Форт Боярд». Это определенная игра и у нее есть свои правила», - сказал Ярушин в эфире нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!».

Стас проголосовал против Виктории, и она была вынуждена покинуть проект. Однако терпеть скверное и, по ее мнению, несправедливое к себе отношение не стала, - рассказывает «Комсомольская Правда».

Она сравнила Ярушина со сварливой теткой, которая любит склоки.

«Мне кажется, что, конечно же, это его талант. Просто помню, когда он узнал, сколько у меня подписчиков, он лез в каждую мою сториз. И единственный, который боится, что его позабыли, это все-таки он. Я считаю, что не моего поля ягодка. …мне бы хотелось узнать, каким талантом обладает он, сыграв только одну роль, в которую хорошо вжился. Роль, где он играл самого себя, — человека с неприятным характером», - заявила теледива.

Виктория достаточно долго была в близких отношениях с миллиардером Алексом Смерфитом, от которого родила дочь Анджелину, однако их союз распался. Также у нее был романс бизнесменом Пьером Андюраном, завершившийся скандальным расставанием.

Шоу-бизнес,Пьер Андюран,Стас Ярушин,Комсомольская правда,
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