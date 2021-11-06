«Не моего поля ягодка»: Боня поссорилась с Ярушиным

«Мне кажется, что, конечно же, это его талант. Просто помню, когда он узнал, сколько у меня подписчиков, он лез в каждую мою сториз. И единственный, который боится, что его позабыли, это все-таки он. Я считаю, что не моего поля ягодка. …мне бы хотелось узнать, каким талантом обладает он, сыграв только одну роль, в которую хорошо вжился. Роль, где он играл самого себя, — человека с неприятным характером», - заявила теледива.