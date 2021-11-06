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Переболевшая ковидом Темникова пожаловалась на бессонницу и панические атаки

WMJ.ru
1 час назад

Экс-солистка группы Serebro Лена Темникова недавно переболела коронавирусом. В сториз личного блога она пожаловалась на неприятные последствия ковида.

Темникова пожаловалась на бессонницу и панические атаки
Фото: InstagramInstagram

Как рассказала Темникова, ее мучает бессонница: «Реально бесит. После ковида этого очень плохой сон. Плохо засыпаю. Не крепко сплю. Сны — чушь».

По словам Елены Темниковой, несмотря на ее старания и борьбу с бессонницей, сбитый режим напрямую влияет и вредит ее графику.

Кроме того, 36-летняя артистка рассказала, что вместе со сбитым режимом сна к ней вернулись старые панические атаки, что очень ее беспокоит.

Напомним, что недавно Лена Темникова откровенно рассказала о страшном эпизоде своей жизни. Певица в юном возрасте подверглась домогательствам со стороны продюсера.

Шоу-бизнес,Лена Темникова,
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