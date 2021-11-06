Сестра Нюши исполнила эротический танец под водой

«Есть такие люди, которым не нужно раздеваться. <…> Они владеют магнетически уникальным даром — быть обнаженными в одежде. Они будоражат своей натуральной энергией, водоворотом, засасывая нас в какой-то неведомый мир, где оголенная душа намного эротичнее, чем оголенное тело…» - написала в микроблоге в приложении к видео Шурочкина.