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Сестра Нюши исполнила эротический танец под водой

Ирина Лебедева
1 час назад

Мария Шурочкина, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, сестра певицы Нюши, станцевала сольный танец под водой.

Необычный номер привлек внимание поклонников. 26-летняя спортсменка в черном купальнике и черных туфлях на платформе и высоком каблуке исполняет танцевальные движения на дне бассейна. Вертикальный шпагат, растяжка, различные кульбиты – трудно представить, что все это в водной среде.

«Есть такие люди, которым не нужно раздеваться. <…> Они владеют магнетически уникальным даром — быть обнаженными в одежде. Они будоражат своей натуральной энергией, водоворотом, засасывая нас в какой-то неведомый мир, где оголенная душа намного эротичнее, чем оголенное тело…» - написала в микроблоге в приложении к видео Шурочкина.

Фолловеры изумлены.

«Очень сильно!», «Невероятно! Это завораживает…»

Ранее певица Нюша и ее сестра, известная синхронистка Мария Шурочкина были героинями программы «Однажды» на НТВ. Синхронистка призналась, что иногда завидует популярности сестры:

«Все-таки чаще меня узнают, как сестру Нюши, а что я в спорте чего-то добилась — не все знают. Иногда бывает обидно, потому что я работаю не меньше, чем она».

Действительно, почти вся жизнь Марии проходит в тренировках над или под водой. Девушка - известная синхронистка, заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка мира, Европы и олимпийская чемпионка. Тем не менее, Нюшу знает гораздо больше людей.

Шоу-бизнес,Видео,Мария Шурочкина,НТВ,
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