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Бузова: «Театр меня не оставляет»

Ирина Лебедева
1 час назад

Ольга Бузова вновь появилась в театре. Только уже в другом и в ином амплуа. Неизменна лишь, по ее словам, любовь к этому храму искусства. Поющая телеведущая посетила премьеру спектакля «Костик» в театре имени Пушкина.

Бузова: «Театр меня не оставляет»
Фото: InstagramInstagram

Ольга призналась, что скучает по самой театральной атмосфере, но пока будет выступать в роли зрителя.

«По приглашению театра Пушкина я сейчас иду на «Костика». Это по мотивам пьесы Чехова «Чайка». Я в предвкушении, потому что это одна из самых обсуждаемых премьер. В общем, театр меня не оставляет. Мой театр всегда со мной», - написала звезда инстаграме.

Ольга сфотографировалась в одной из театральных лож. На поющей телеведущей ярко-алое платье - в тон цветовой гаммы зрительного зала.

«Любовь к театру – бесконечна. Совершенно новое и очень современное режиссёрское прочтение чеховской «Чайки», оставляет после просмотра приятное послевкусие, и, что самое главное для меня, есть о чем подумать, обсудить, и даже - о чём помолчать», - поведала Бузова.

Сейчас Ольга задумалась о том, чтобы получить театральное образование.

«У меня много планов. Я и книгу ещё хочу написать, и итальянский язык выучить, и фортепиано я занимаюсь, кстати, начала брать уроки», – сказала певица.

По признанию певицы, ей не хватает «школы жизни» и существуют навыки, которыми бы она хотела обладать.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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