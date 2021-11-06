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Популярная бразильская певица Мендонса погибла при крушении самолёта

News.ruиещё 2
42 минуты назад

Небольшой самолёт местных авиалиний потерпел крушение в бразильском штате Минас-Жерайс. На его борту находилась популярная бразильская певица Марилия Мендонса, которая погибла, сообщает телеканал Globonews.

Популярная бразильская певица погибла при крушении самолета
Фото: mariliamendoncacantora/instagram.commariliamendoncacantora/instagram.com

Самолёт разбился в сельской местности.

Певица Марилия Мендонса среди жертв, — отмечается в сообщении.

Телеканал получил подтверждение трагедии у представителей 26-летней исполнительницы. Они уточнили, что кроме Мендонсы погибли ещё четыре человека — её дядя, продюсер и два пилота.

Мендонсу в 2019 году признали лауреатом премии Grammy Latino.

Ранее стало известно, что мексиканский композитор и поэт-песенник Армандо Мансанеро умер в возрасте 85 лет. Автор песен Синатры и Пресли заразился COVID-19. Спустя несколько дней после постановки диагноза его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Медикам казалось, что пациент идёт на поправку, но затем он скончался от внезапной остановки сердца.

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