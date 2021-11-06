Популярная бразильская певица погибла при крушении самолета

Телеканал получил подтверждение трагедии у представителей 26-летней исполнительницы. Они уточнили, что кроме Мендонсы погибли ещё четыре человека — её дядя, продюсер и два пилота.

Ранее стало известно, что мексиканский композитор и поэт-песенник Армандо Мансанеро умер в возрасте 85 лет. Автор песен Синатры и Пресли заразился COVID-19. Спустя несколько дней после постановки диагноза его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Медикам казалось, что пациент идёт на поправку, но затем он скончался от внезапной остановки сердца.