Бузова улетела в Париж, оставив дома больную мать

Ирина Бузова не смогла прокомментировать Пятому каналу ситуацию с отменой спектакля «Чудесный грузин», в котором играла ее знаменитая дочь. Женщина сослалась на плохое самочувствие. Судя по всему, болезнь протекает не в легкой форме.
«Я ничего не знаю, я сама болею ковидом. У Ольги были какие-то планы, но, честно говоря, я не в курсе. Ну у нее должны же быть выходные когда-то», — с трудом проговорила Ирина Бузова.
В это время популярная певица опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram. Она улетела на отдых в Париж и уже счастливая сфотографировалась возле Триумфальной арки. Бузова рассказала, что в любой непонятной ситуации она садится в самолет и улетает куда-нибудь.