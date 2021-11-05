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Певица Ольга Бузова улетела в Париж, оставив дома больную COVID-19 мать

Слово и Дело
53 минуты назад

Ирина Бузова не смогла прокомментировать Пятому каналу ситуацию с отменой спектакля «Чудесный грузин», в котором играла ее знаменитая дочь. Женщина сослалась на плохое самочувствие. Судя по всему, болезнь протекает не в легкой форме.

Бузова улетела в Париж, оставив дома больную мать
Фото: InstagramInstagram

«Я ничего не знаю, я сама болею ковидом. У Ольги были какие-то планы, но, честно говоря, я не в курсе. Ну у нее должны же быть выходные когда-то», — с трудом проговорила Ирина Бузова.

В это время популярная певица опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram. Она улетела на отдых в Париж и уже счастливая сфотографировалась возле Триумфальной арки. Бузова рассказала, что в любой непонятной ситуации она садится в самолет и улетает куда-нибудь.

Шоу-бизнес,Ирина Бузова,Ольга Бузова,
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