Гитарист «Коррозии металла» попал в больницу

Маша сбивчиво рассказала мне о случившемся с дрожью в голосе. Она понимает, что что-то нужно делать и причем очень срочно, но она не знает, что именно и вообще-то говоря, находится в состоянии шока. Маша пытается созвониться с Игорем, чтобы выяснить подробности. Кроме того, она звонила в больницу и там ей сказали, что специалист осмотрит Игоря завтра.