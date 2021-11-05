Гитарист «Коррозии металла» попал в больницу

Игорь Королев, гитарист группы «Коррозия металла», занимался строительными работами на собственной даче. В какой-то момент он отвлекся, и болгаркой ему отрезало палец. Сейчас он находится в больнице.
Об этом написал на своей страничке в ВКонтакте фотограф Московской Рок-лаборатории Михаил Грушин.
«Мне только что позвонила директор "Коррозии Металла" Маша Рунова и сказала, что с гитаристом группы Игорем Королёвым стряслась страшная беда. Сегодня, 5 ноября, на своей даче Игорь занимался строительными работами. БОЛГАРКОЙ ЕМУ ОТРЕЗАЛО ПАЛЕЦ!
В 18:45 Игорь Королёв поступил в приемное отделение московской больницы №20. Он послал смс Маше Руновой.
Маша сбивчиво рассказала мне о случившемся с дрожью в голосе. Она понимает, что что-то нужно делать и причем очень срочно, но она не знает, что именно и вообще-то говоря, находится в состоянии шока. Маша пытается созвониться с Игорем, чтобы выяснить подробности. Кроме того, она звонила в больницу и там ей сказали, что специалист осмотрит Игоря завтра.
Я читал, что известны случаи, когда отрезанный палец пришивали и он приживался. Но делать это нужно как можно скорее, а отрезанный палец необходимо хранить в холоде. Вот и все мои познания.
Есть ли тут специалисты в области микрохирургии? Что надо делать? Как помочь Игорю? Он музыкант и без пальца ему нельзя!»
Дзержинский районный суд Волгограда признал запрещенной для распространения в Интернете песню «Нигер» известной рок группы «Коррозия металла». Ранее эта композиция была признана экстремистской.