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Харламов оставил Асмус полдома на особых условиях

Ирина Лебедева
1 час назад

После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус с дочерью остались жить в загородном особняке юмориста. Солидный коттедж на Рублевке, как выяснили журналисты, оценивается в 100 миллионов рублей. Половину недвижимости Гарик оставил за собой, вторую же половину согласился отписать экс-супруге, правда, на особых условиях, - информирует "Комсомольская Правда".

Харламов оставил Асмус полдома на особых условиях
Фото: InstagramInstagram

Асмус не разрешается приводить в этот дом мужчин.

Предполагается, что Харламов выставил такое требование, чтобы максимально защитить интересы их общей дочери Насти.

Кристина согласилась на такое условие, и действительно, никаких представителей мужского пола к себе не приглашает. Гарик продолжает оплачивать домашний персонал – водителей, домработниц, повара, - и школу для девочки.

Кристина Асмус лежала в клинике вместе с семилетней Настей. Однако на период болезни ребенка попало ее участие в спектакле. Пришлось папе Гарику временно вернуться в семью и сидеть с ребенком.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Кристина Асмус,Комсомольская правда,
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