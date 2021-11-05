Харламов оставил Асмус полдома на особых условиях

После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус с дочерью остались жить в загородном особняке юмориста. Солидный коттедж на Рублевке, как выяснили журналисты, оценивается в 100 миллионов рублей. Половину недвижимости Гарик оставил за собой, вторую же половину согласился отписать экс-супруге, правда, на особых условиях, - информирует "Комсомольская Правда".

Фото: Instagram Instagram

Асмус не разрешается приводить в этот дом мужчин.

Предполагается, что Харламов выставил такое требование, чтобы максимально защитить интересы их общей дочери Насти.

Кристина согласилась на такое условие, и действительно, никаких представителей мужского пола к себе не приглашает. Гарик продолжает оплачивать домашний персонал – водителей, домработниц, повара, - и школу для девочки.