Фоменко показал пикантный снимок с голыми стриптизершами

Николай Фоменко выложил в инстаграм фотографию со съемок сериала «Беспринципные», где он играет одну из главных ролей. Артист игриво ухватил за ягодицы двух девушек, одетых только в мини-трусики.
«Дедушка на работе», — подписал снимок Фоменко.
Новый сериал снимается по сценарию писателя Александра Цыпкина. Зрителям будут демонстрировать, как живут богатые москвичи. В нем задействованы многие известные артисты – Максим Виторган, Павел Табаков, Ингеборга Дапкунайте, Оксана Акиньшина и другие.
В комментариях отметились как коллеги Николая по цеху, так и обычные подписчики.
«Не зря писал», — имея в виду свой сценарий откликнулся Цыпкин.
«Держи себя в руках!» — советует Андрей Державин.
«А мамка знает, чем вы тут занимаетесь?» — спросил телеведущий Оскар Кучера.
Фолловеры не отстают.
«Горячо! Дедушке сердце надо поберечь», «Хорошая работа», «Дедушка-многостаночник».
Николай Фоменко — знаменитый многодетный отец, который может похвастаться четырьмя официальными отпрысками и двумя внучками. Однако, как недавно выяснилось, у артиста есть еще одна дочь от второй супруги Людмилы Гончарук, которую шоумен почему-то не признает. Журналисты программы «Ты не поверишь!» отыскали дочь Николая Фоменко от его второй супруги Людмилы Гончарук.