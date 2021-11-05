Фоменко показал пикантный снимок с голыми стриптизершами

Николай Фоменко выложил в инстаграм фотографию со съемок сериала «Беспринципные», где он играет одну из главных ролей. Артист игриво ухватил за ягодицы двух девушек, одетых только в мини-трусики.

В комментариях отметились как коллеги Николая по цеху, так и обычные подписчики.

Николай Фоменко — знаменитый многодетный отец, который может похвастаться четырьмя официальными отпрысками и двумя внучками. Однако, как недавно выяснилось, у артиста есть еще одна дочь от второй супруги Людмилы Гончарук, которую шоумен почему-то не признает. Журналисты программы «Ты не поверишь!» отыскали дочь Николая Фоменко от его второй супруги Людмилы Гончарук.