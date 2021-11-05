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Певцов: «Ленком» становится «продюсерским центром дешевых антрепризок»

Ирина Лебедева
25 минут назад

Дмитрий Певцов с сожалением констатирует, что после смерти Марка Захарова «Ленком» перестал думать о зрителе. Зато очень много думает о деньгах. Если при прежнем руководителе театр прославился на всю страну, то сейчас его слава закатилась из-за того, что репертуар нацелен на незатейливый массовый китч. Об этом пишет «Собеседник».

Певцов: «Ленком» становится «продюсерским центром дешевых антрепризок»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С уходом из жизни и театра нашего Учителя, Мастера, Художника Марка Захарова многое поменялось, как мне кажется, не в лучшую сторону. Впрочем, я могу и ошибаться. Но мне печально, что молниеносно, в течении двух лет исчезли из репертуара все последние постановки Марка Захарова, а вводы новых исполнителей в знаковые спектакли Ленкома проводятся массово и без режиссера, без нашей (тех, кто выпускал и играл многие годы) помощи, по видеозаписи... Есть ощущение, что театр стремительно катится в сторону... «продюсерского центра» дешевых антрепризок», - заявил Певцов.

Народный артист России убежден, что «во главе государственного репертуарного театра обязательно должен стоять художественный руководитель, определяющий именно художественное направление развития театра». По словам Дмитрия, «необходимо разделение руководства на художественную и хозяйственно-экономическую части».

Зампредседателя комитета Госдумы по культуре актер Дмитрий Певцов рассказал, почему российские мужчины не хотят заводить детей. Певцов напомнил, что в России коэффициент рождаемости ниже, чем это было 60 лет назад. Причиной этому он видит не в уровне жизни граждан, а в ином отношении людей к стране и окружающему миру.

«Нежелание иметь детей в принципе идет из идеологии потребления, в которой мы живем уже 30 лет».

Шоу-бизнес,Дмитрий Певцов,Марк Захаров,Госдума,ИД "Собеседник",
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