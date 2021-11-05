Певцов: «Ленком» становится «продюсерским центром дешевых антрепризок»

«С уходом из жизни и театра нашего Учителя, Мастера, Художника Марка Захарова многое поменялось, как мне кажется, не в лучшую сторону. Впрочем, я могу и ошибаться. Но мне печально, что молниеносно, в течении двух лет исчезли из репертуара все последние постановки Марка Захарова, а вводы новых исполнителей в знаковые спектакли Ленкома проводятся массово и без режиссера, без нашей (тех, кто выпускал и играл многие годы) помощи, по видеозаписи... Есть ощущение, что театр стремительно катится в сторону... «продюсерского центра» дешевых антрепризок», - заявил Певцов.