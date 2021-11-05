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Ясновидящая Линда Хевард-Миллс: пандемия COVID-19 закончится к 2024 году

Слово и Дело
52 минуты назад

Коронавирусная инфекция со временем ослабнет и будет похожа на обычный грипп. Об этом заявила звезда «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Линда Хевард-Миллс.

Звезда «Битвы экстрасенсов» назвала дату окончания пандемии
Фото: Федеральное агентство новостейФедеральное агентство новостей

Она предрекла окончание пандемии COVID-19, которая должна сойти на нет к 2024 году. Однако миру угрожают и другие мутации вирусов, распространению которых способствуют глобализация, передвижения людей и тесный контакт с животными на заводах, передает StarHit.

«Мне кажется, что та жизнь, которая считалась нормальной до пандемии, вернется к 2024 году, но уже все будет немного по-другому», — отметила Хевард-Миллс.

Человечеству удастся преодолеть все проблемы и невзгоды благодаря науке. Ученые будут продолжать изобретать новые вакцины и лекарства. В результате люди будут ежегодно делать прививки от коронавируса, как от гриппа.

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Линда Хевард-Миллс стала самой яркой участницей сезона «Битвы экстрасенсов». Все, кто с ней работали, отмечали ее сверхъестественные способности. Ясновидящая может видеть самые сокровенные секреты людей. Этот дар она начала в себе открывать еще с детства, но не сразу осознала, что именно происходит.

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