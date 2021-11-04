Дизайнер объяснила, почему помолодела Пугачева

Коллеги Аллы Пугачевой по шоу-бизнесу шутят, что в замке Примадонны спрятана машина времени. Вопреки всем законам природы Алла Борисовна выглядит все лучше и моложавее.

Фото: Instagram Instagram

Звездный дизайнер Аника Керимова рассказала, что в преображении певицы сыграли свою роль сразу несколько факторов, - информирует Экспресс Газета.

«Алла Борисовна, действительно, в последнее время преобразилась! Мы виделись пару лет назад на премьере фильма. Алла Борисовна выглядит словно конфетка. И я могу вам сказать абсолютно точно: в ее случае имеет место в первую очередь модная пластика», — уверена Керимова.

Кроме того, изменению облика в целом в лучшую сторону помогают «правильные» наряды.

«Заметьте, как грамотно у Пугачевой подобрана вся одежда. Видно, что Алла Борисовна следит за модными тенденциями, не пренебрегает яркими цветами, модными аксессуарами. Благодаря этому выглядит лет на 40 максимум. Алле Борисовне модная перезагрузка пошла на пользу».

Не стоит забывать и о том, что у Примадонны сейчас достаточно комфортный и счастливый период в жизни. У нее прекрасный супруг, очаровательные дети, достаток. Психологический климат также чрезвычайно важен.

Алла Пугачева с мужем и младшими детьми побывала на праздновании 6-го дня рождения дочери Николаева и Проскуряковой Вероники.

На снимке с вечеринки, которым поделилась Проскурякова, Пугачева предстала с короткой стрижкой боб пепельного оттенка.