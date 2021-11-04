Галкина признали угрозой нацбезопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло в "черный список" российского юмориста Галкина, - сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Фото: ТАСС ТАСС

Надо сказать, у российского шоумена там будет большая компания. Всего в "черном списке" украинского министерства культуры находится 258 граждан РФ представляющих отечественную культуру и искусство. Это такие звезды как Алиса Фрейндлих, Леонид Ярмольник, Карен Шахназаров, Вера Алентову и многие другие.

Продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «не пилить руку», которая его «кормит». Таким образом продюсер прокомментировал публикацию обновленного «черного списка» Украины, в котором оказался Филипп Киркоров.