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Галкина признали опасным для нацбезопасности Украины

Ирина Лебедева
54 минуты назад

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло в "черный список" российского юмориста Галкина, - сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Галкина признали угрозой нацбезопасности Украины
Фото: ТАССТАСС

Надо сказать, у российского шоумена там будет большая компания. Всего в "черном списке" украинского министерства культуры находится 258 граждан РФ представляющих отечественную культуру и искусство. Это такие звезды как Алиса Фрейндлих, Леонид Ярмольник, Карен Шахназаров, Вера Алентову и многие другие.

Недавно под запрет попали 14 российских кинематографистов, в частности, Владимир Ильин и Алексей Кравченко, а также актеры, которые снялись в фильме "Солнцепек" о событиях в Луганске в 2014 году. Это Это - Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучихин, Татьяна Бурнакина, Екатерина Федченко, Екатерина Насонова, Андрей Пензин, Владимир Миллер, Александр Романов, Усейн Дегерменджи, Александр Классен, Андрей Скабар, Сергей Воробьев, Валентин Томусяк, Александр Загляев, Роман Никифоров, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Александр Марушев, Егор Попов, Евгений Кузьмин и Михаил Грищенко.

Продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «не пилить руку», которая его «кормит». Таким образом продюсер прокомментировал публикацию обновленного «черного списка» Украины, в котором оказался Филипп Киркоров.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд на территорию страны сроком на три года. Киркоров уже попадал в «черный список» в июне, но вскоре был исключен из него.

Шоу-бизнес,Игорь Лучихин,Валентин Томусяк,Екатерина Федченко,Михаил Разинкин,Екатерина Насонова,Анастасия Бакланова,Александр Лапшов,Максим Шпаковский,Александр Марушев,Михаил Грищенко,Людмила Яковлева,Роман Никифоров,Юрий Котов,Владимир Миллер,Алиса Фрейндлих,Роман Гусев,Владимир Зеленский,Андрей Фомин,Владимир Ильин,Егор Попов,Леонид Ярмольник,Илья Власов,Сергей Воробьев,Иосиф Пригожин,Александр Романов,Евгений Кузьмин,Карен Шахназаров,Филипп Киркоров,Алексей Кравченко,Минкультуры,СБУ,РИА Новости,
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