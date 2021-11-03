В завершении карьеры Моргенштерна обвинили Собчак

Поклонники творчества рэпера Алишера Моргенштерна, заинтригованные заявлением музыканта о его возвращении через 10 лет, решили, что артист уходит из-за скандала, связанного с высказыванием про День Победы.
Моргенштерн на своей странице в Instagram написал, что вернется через 10 лет. Некоторые подписчики решили, что рэпер решил уйти из шоу-бизнеса из-за скандального заявления в эфире шоу «Осторожно: Собчак». Там он заявил, что не понимает, зачем в России каждый год празднуют День Победы. После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание рэпера.
Один из подписчиков предположил, что интервью Ксении Собчак будет его последним общением с журналистами.
«На День Победы?», - саркастично прокомментировал другой заявление рэпера о возвращении через 10 лет.
Еще один подписчик предположил, что причиной ухода стал не только скандал, связанный с высказыванием про День Победы. Он считает что основной причиной стало судебное разбирательство о пропаганде наркотиков, по результатам которого Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей. Подписчик предположил, что из-за этого у рэпера отменяются назначенные в разных городах концерты.
Другие подписчики уверены, что уход Моргенштерна связан с возвращением в шоу-бизнес рэпера Оксимирона. Музыкант после шестилетнего молчания выпустил новый трек, и он быстро набрал популярность. Мнения подписчиков разделились. Одни считают, что Моргенштерн более талантлив. Другие уверены, что после возвращения Оксимирона Моргенштерну будет сложно сохранять популярность. Третьи отмечают, что оба рэпера – каждый по-своему - оставили свой след в современном искусстве.
«По факту он является Окси, только с другой стороны. Посмотрите, как изменился шоу-бизнес с приходом Моргенштерна. Раньше шоу-бизнес - это клоуны, которые впечатляли только кринжовыми костюмами. Сейчас это и правда Шоу-бизнес. <…> Алишер - это тот же Оксимирон, который решил заработать деньги на реп-игре. Построил свою империю, которая приносит ему миллионы. А также показал, что просто записать трек и купить рекламу в «ВК» - этого мало», - считает один из подписчиков.
«Окси - один из реперов. Морген - вне жанров. Это вышка недосягаемой высоты», - уверен другой.