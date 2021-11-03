Бывшая девушка Оксиморона назвала исповедь рэпера лицемерием

Экс-ибранница Оксимирона (Мирон Федоров) Вера Маркович опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором назвала трек-исповедь «Кто убил Марка?» враньем, а самого рэпера лицемером. Девушка рассказала свою версию десяти лет, описанных в тексте песни.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На данный момент руководство Instagram удалило публикацию. В сторис Вера выложила скриншот, из которого следует, что пост стерли из-за содержащихся в нем признаков, указывающих на травлю или преследование. Полная версия публикации сохранилась у The Flow. Также именно источник портала подтвердил личность бывшей девушки Оксимирона.

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В своем посте Маркович рассказала, что познакомилась с рэпером в Лондоне в 2008 году. Ей на тот момент было всего 15, и 23-летний Оксимирон должен был за ней присматривать и оказывать поддержку. Вместо этого он изменил с девушкой своей жене.

«Взять ответственность? Перестать быть жертвой? Серьезно? А как насчет ответственности за пятнадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась, потому что твоей работой было быть рядом и опекать, но вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что вас связывает только твоя работа? Как же быть с девушкой, которая спустя несколько лет бросила все, чтоб спасти тебя от твоего токсичного друга, никудышного афериста-менеджера и твоих собственных демонов, которой ты сначала пользовался, изменял, а потом вдруг влюбился и перепутал со своим психологом и мамой?», — написала Маркович.

По словам Веры, ей Оксимирон в турах тоже изменял с другими. А когда она не смогла больше все это терпеть и выносить, рэпер начал лепить из нее «зло во плоти почти в каждом своем треке».

Сама же девушка в это время «пыталась найти выход из клинической депрессии».

«Полтора года без социальных сетей и терапия? Серьезно? Как насчет девяти лет хронической депрессии с несколькими острыми эпизодами, семи лет терапии и сжирающего все чувства вины от того, что она тебя, гения, разрушила, и все это под бесконечный саундтрек о том, как тебе все это время очень громко и невыносимо больно из каждого утюга?».

Также Маркович рассказала, что спустя несколько лет вновь встретила Оксимирона, попросила у него за все прощения и спросила о причинах его бездействия в те времена, но рэпер «демонстративно не простил ее» и сказал, что с него не может быть спроса, ведь то были его первые отношения. Также в ту встречу, мужчина пообещал никогда больше не разговаривать с девушкой и не отвечать на письма. Оксимирон сдержал слово, но через неделю после разговора выпустил новую версию трека, некоторые строчки которой, по мнению Маркович, посвятил ей.

«И может быть я бы молча проглотила вместе с антидепрессантами и это, но десятиминутная история про то, как ты перестал быть жертвой, в которой снова все плохие, кроме тебя — потому что ты-то теперь в терапии и начал хоть что-то понимать. Все, что было до этого — твои рыдания в форме художественного вымысла. А это реальная часть не только твоей истории, которую ты сейчас заставляешь работать на себя, искажая факты, спекулируя на актуальных темах и делая из себя снова героя-андердога. Это не так. Это лицемерие и вранье. Ты взрослый мужчина, который переломал на своем героическом пути слишком много дров и сейчас снова публично отказался брать за это ответственность. И мне наконец-то это надоело».