«Все вранье»: Садальский не поверил в полет Пересильд в космос

Российский актер театра и кино Станислав Садальский уверен, что никто из съемочной команды фильма «Вызов» не летал для съемок ленты в космосе. Артист заявил, что кадры с МКС сделаны при помощи компьютерной графики, сообщает PopCornNews.

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Станислав Садальский подчеркнул, что данную информацию ему предоставили собственные проверенные лица. Артист утверждает, что режиссер Клим Шипенко просто реализовал хорошую рекламу, но, по его мнению, реальные кадры были выполнены в павильонах киностудии.

«Это все вранье… Это не интересно, потому что все рисуют в павильонах, никто никуда не летал!» — сказал актер.

Кинокартина «Вызов» является совместным проектом Первого канала и Роскосмоса. За несколько месяцев режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд прошли подготовку, чтобы отправиться на МКС.

Участники полета провели в космосе 12 дней. За это время Шипенко успел отснять необходимую часть материала. Дальнейшие съемки киноленты будут проходить в обычном павильоне.