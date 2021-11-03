В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

«Это все вранье»: Садальский не поверил в полет Пересильд в космос

Елена Прошина
59 минут назад

Российский актер театра и кино Станислав Садальский уверен, что никто из съемочной команды фильма «Вызов» не летал для съемок ленты в космосе. Артист заявил, что кадры с МКС сделаны при помощи компьютерной графики, сообщает PopCornNews.

«Все вранье»: Садальский не поверил в полет Пересильд в космос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Станислав Садальский подчеркнул, что данную информацию ему предоставили собственные проверенные лица. Артист утверждает, что режиссер Клим Шипенко просто реализовал хорошую рекламу, но, по его мнению, реальные кадры были выполнены в павильонах киностудии.

«Это все вранье… Это не интересно, потому что все рисуют в павильонах, никто никуда не летал!» — сказал актер.

Кинокартина «Вызов» является совместным проектом Первого канала и Роскосмоса. За несколько месяцев режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд прошли подготовку, чтобы отправиться на МКС.

Участники полета провели в космосе 12 дней. За это время Шипенко успел отснять необходимую часть материала. Дальнейшие съемки киноленты будут проходить в обычном павильоне.

Ранее российский певец Юрий Лоза выразил недовольство съемочной группой фильма "Вызов", которая отправилась на МКС. Он также задался вопросом, сколько еще профессий в будущем будут дискредитированы "раскрученными дилетантами".

Шоу-бизнес,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,Юрий Лоза,Станислав Садальский,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители