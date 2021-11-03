В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

У Ротару заподозрили серьезное заболевание

Елена Прошина
45 минут назад

У 74-летней певицы Софии Ротару врачи заподозрили серьезное неврологическое заболевание. Специалисты проанализировали видео, на которых запечатлена артистка, сообщают «Дни.ру».

У Ротару заподозрили серьезное заболевание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Патологическое дрожание рук или вторичный тремор, указывает на вероятное наличие заболевания Паркинсона. Это неврологическое заболевание, повреждающее структуру головного мозга. При этом тремор, может быть ассиметричным (сильнее с одной стороны, слабее с другой), может усиливаться в состоянии покоя и ослабевать в движении», — приводятся заключения специалистов.

Медики объясняют тремор у людей пожилого возраста длительными психологическими или физическими нагрузками, а также различными заболеваниями, которым организм со течением времени может оказывать сопротивление все меньше.

Уроженка Черновицкой области Украины София Ротару начала свой путь на сцене порядка 60 лет назад. Вместе с карьерой артистка создала семью - она была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко до самой его смерти. У пары родился один сын, который подарил Ротару внука и внучку, оба сейчас проживают в США.

Шоу-бизнес,Анатолий Евдокименко,София Ротару,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители