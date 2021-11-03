У Ротару заподозрили серьезное заболевание

У 74-летней певицы Софии Ротару врачи заподозрили серьезное неврологическое заболевание. Специалисты проанализировали видео, на которых запечатлена артистка, сообщают «Дни.ру».
«Патологическое дрожание рук или вторичный тремор, указывает на вероятное наличие заболевания Паркинсона. Это неврологическое заболевание, повреждающее структуру головного мозга. При этом тремор, может быть ассиметричным (сильнее с одной стороны, слабее с другой), может усиливаться в состоянии покоя и ослабевать в движении», — приводятся заключения специалистов.
Медики объясняют тремор у людей пожилого возраста длительными психологическими или физическими нагрузками, а также различными заболеваниями, которым организм со течением времени может оказывать сопротивление все меньше.
Уроженка Черновицкой области Украины София Ротару начала свой путь на сцене порядка 60 лет назад. Вместе с карьерой артистка создала семью - она была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко до самой его смерти. У пары родился один сын, который подарил Ротару внука и внучку, оба сейчас проживают в США.