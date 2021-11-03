У Ротару заподозрили серьезное заболевание

«Патологическое дрожание рук или вторичный тремор, указывает на вероятное наличие заболевания Паркинсона. Это неврологическое заболевание, повреждающее структуру головного мозга. При этом тремор, может быть ассиметричным (сильнее с одной стороны, слабее с другой), может усиливаться в состоянии покоя и ослабевать в движении», — приводятся заключения специалистов.

Медики объясняют тремор у людей пожилого возраста длительными психологическими или физическими нагрузками, а также различными заболеваниями, которым организм со течением времени может оказывать сопротивление все меньше.

Уроженка Черновицкой области Украины София Ротару начала свой путь на сцене порядка 60 лет назад. Вместе с карьерой артистка создала семью - она была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко до самой его смерти. У пары родился один сын, который подарил Ротару внука и внучку, оба сейчас проживают в США.