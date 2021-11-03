13 российских актеров признали угрозой нацбезопасности на Украине

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в перечень лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности страны, еще 13 российских деятелей культуры, пишет RT.
В него вошли Сергей Гарусов, Максим Григорьев, Максим Дахненко, Марина Денисова, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков и Андрей Шаповал.
Список расширен по представлению Службы безопасности Украины. Он регулярно обновляется. В настоящее время в нем 228 деятелей культуры, в том числе Вера Алентова, Ирина Алферова, Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Владимир Бортко, Олег Газманов, Лариса Долина, Лев Лещенко, Иван Охлобыстин, Дмитрий Певцов и другие.
Ранее продюсер Игорь Кондратюк предложил полностью запретить гастроли российских артистов на Украине до возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами страны. Исключение предложено сделать для артистов, публично выступивших против позиции России в отношении Крыма и Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский поручил профильным службам проработать этот вопрос.