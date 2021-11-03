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13 российских актеров признали угрозой нацбезопасности на Украине

Елена Прошина
27 минут назад

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в перечень лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности страны, еще 13 российских деятелей культуры, пишет RT.

13 российских актеров признали угрозой нацбезопасности на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В него вошли Сергей Гарусов, Максим Григорьев, Максим Дахненко, Марина Денисова, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков и Андрей Шаповал.

Список расширен по представлению Службы безопасности Украины. Он регулярно обновляется. В настоящее время в нем 228 деятелей культуры, в том числе Вера Алентова, Ирина Алферова, Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Владимир Бортко, Олег Газманов, Лариса Долина, Лев Лещенко, Иван Охлобыстин, Дмитрий Певцов и другие.

Ранее продюсер Игорь Кондратюк предложил полностью запретить гастроли российских артистов на Украине до возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами страны. Исключение предложено сделать для артистов, публично выступивших против позиции России в отношении Крыма и Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский поручил профильным службам проработать этот вопрос.

Шоу-бизнес,В мире,Глеб Темнов,Игорь Кондратюк,Сергей Гарусов,Андрей Шаповал,Алексей Червяков,Александр Марушев,Максим Дахненко,Олег Газманов,Светлана Терентьева,Ирина Алферова,Марина Денисова,Андрей Терентьев,Владимир Зеленский,Вера Алентова,Лариса Долина,Иван Охлобыстин,Дмитрий Певцов,Лев Лещенко,Владимир Бортко,Евгений Кузьмин,Максим Григорьев,Федор Бондарчук,Алексей Кравченко,Минкультуры,СБУ,
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