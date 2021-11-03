13 российских актеров признали угрозой нацбезопасности на Украине

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в перечень лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности страны, еще 13 российских деятелей культуры, пишет RT .

Ранее продюсер Игорь Кондратюк предложил полностью запретить гастроли российских артистов на Украине до возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами страны. Исключение предложено сделать для артистов, публично выступивших против позиции России в отношении Крыма и Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский поручил профильным службам проработать этот вопрос.