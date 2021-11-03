"Рассорили труппу": Домогаров об уходе из театра Моссовета

Актер Александр Домогаров написал заявление об уходе из Театра Моссовета. Как сообщает « Стархит », артист не сработался с новым художественным руководителем Евгением Марчелли , а также не согласен с политикой, которую навязывает членам труппы новое руководство.

«В театре — рассорили и разобщили труппу. Старики ушли, а нам ничего не остается, как сберечь самих себя», — заявил Домогаров.

Актер отметил, что Моссовет всегда был классическим, и хоть и не «рвал» вершин театрального процесса, всегда оставался стабильным.

«Казалось, этот столп не свернуть. Оказывается — возможно. И дело не в худруке, дело в труппе театра. Растренированной, занятой только своими личными амбициями, разобщенной и хотящей всего, не имея на это уже никакого права. Ни творчески, никак», — рассказал актер.

Домогаров проработал в Моссовете более 27 лет и в последнее время был задействован в спектакле «Ричард lll», а также в трилогии Андрея Кончаловского по произведениям Антона Чехова — «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». Первый спектакль скорее всего снимут с репертуара, а в остальных режиссер может подобрать другого актера, как уже делал Кончаловский ранее.