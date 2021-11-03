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Домогаров объяснил увольнение из Театра Моссовета

Елена Прошина
35 минут назад

Актер Александр Домогаров написал заявление об уходе из Театра Моссовета. Как сообщает «Стархит», артист не сработался с новым художественным руководителем Евгением Марчелли, а также не согласен с политикой, которую навязывает членам труппы новое руководство.

"Рассорили труппу": Домогаров об уходе из театра Моссовета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В театре — рассорили и разобщили труппу. Старики ушли, а нам ничего не остается, как сберечь самих себя», — заявил Домогаров.

Актер отметил, что Моссовет всегда был классическим, и хоть и не «рвал» вершин театрального процесса, всегда оставался стабильным.

«Казалось, этот столп не свернуть. Оказывается — возможно. И дело не в худруке, дело в труппе театра. Растренированной, занятой только своими личными амбициями, разобщенной и хотящей всего, не имея на это уже никакого права. Ни творчески, никак», — рассказал актер.

Домогаров проработал в Моссовете более 27 лет и в последнее время был задействован в спектакле «Ричард lll», а также в трилогии Андрея Кончаловского по произведениям Антона Чехова — «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». Первый спектакль скорее всего снимут с репертуара, а в остальных режиссер может подобрать другого актера, как уже делал Кончаловский ранее.

Напомним, что ранее из театра ушел другой знаменитый актер — Виктор Сухоруков. Он также заявил, что его не устроили новые решения руководства.
Шоу-бизнес,Александр Домогаров,Евгений Марчелли,Антон Чехов,Андрей Михалков-Кончаловский,Виктор Сухоруков,
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