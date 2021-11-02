Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой

О своих отношениях девушки официально объявили в 2019 году, но знакомы они были задолго до этого. В одном из интервью Стюард призналась, что впервые увидела Майер еще восемь лет назад, но затем их пути разошлись. Через шесть лет девушки вновь встретились на одной из вечеринок. По словам актрисы, тогда она сразу решила, что киносценаристка — ее судьба и спустя две недели призналась ей в любви.