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Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой

Елена Прошина
50 минут назад

Кристен Стюарт объявила о помолвке. Актриса заключит брак со своей девушкой-сценаристом Дилан Майер. О намерении пожениться Стюард рассказала в интервью радиоведущему Говарду Стерну в рамках промо фильма «Спенсер», сообщает Daily Mail.

Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой
Фото: ReutersReuters

«Мы поженимся, мы обязательно сделаем это», — приводятся в материале слова звезды «Сумерек».

По словам Стюард, предложение сделала Майер.

«Я хотела, чтобы мне сделали предложение, думаю, что очень четко сформулировала запрос, и она сделала это. Мы женимся, все по-настоящему».

О своих отношениях девушки официально объявили в 2019 году, но знакомы они были задолго до этого. В одном из интервью Стюард призналась, что впервые увидела Майер еще восемь лет назад, но затем их пути разошлись. Через шесть лет девушки вновь встретились на одной из вечеринок. По словам актрисы, тогда она сразу решила, что киносценаристка — ее судьба и спустя две недели призналась ей в любви.

Также Стюард отмечала, что серьезно относится к отношениям и начинает встречаться только с теми, кто дополняет и раскрывает ее хорошие стороны.

До Майер актриса встречалась со Стеллой Максвелл, Сарой Динкин, Энни Кларк, Алисией Каргайл, Рупертом Сандерсом, Робертом Паттинсоном, Майклом Ангарано и Антоном Ельчиным.

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