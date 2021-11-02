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«Как же религия?»: Решетова вновь разозлила фанатов нарядом

Елена Прошина
20 минут назад

Модель и экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова, принявшая ислам, вновь разозлила поклонников своим нарядом. Серию фотографий, который вызвали негатив со стороны фанатов, девушка опубликовала на личной странице в Instagram.

«Как же религия?»: Решетова разозлила фанатов нарядом
Фото: InstagramInstagram

«Черный — моя вторая кожа», — подписала снимки Решетова.

На них модель позирует на пляже в черном платье до пола, оголяющем ее ноги и зону декольте. Образ Решетовой дополняют босоножки на плоской подошве с переплетающими голени ремешками, колье в виде цепей, серьги в форме змей, анклеты (браслеты на ногах), различные кольца, в частности на одном из них высечено слово «Аллагъ» и маленькая синяя сумочка.

Фанаты модели подвергли наряд критике: «А как же религия», «Какая этим тупицам религия? Они из религии моду делают. Дешевые понты у нее, а не религия», «Это не мода, это ерунда. Мне эта девушка очень нравилась, но я думаю, что она немного сошла с ума после того, как уехала от Тимати».

Нашлись также и те, кто встал на сторону Решетовой: «Откуда вам знать, как работает. Может за ее душой больше благих деяний и поступков чем у многих покрытых, может она в числе любимых Всевышнего, поэтому давайте не МЫ будем решать, что работает, а что нет, она приняла ислам и это УЖЕ хорошо», «Религия, религией, а она медийная личность и на этом зарабатывает на жизнь. Религия не кормит. Я, конечно, ничего против религии не имею, но все должно быть в рамках», «Я тоже мусульманка, и??? Что не так в этом фото? Хиджаб надеть?», «Так глупо судить человека по внешности. Религия в первую очередь это выбор души и сердца, если человек уверовал в ислам — это не означает, что он сразу должен кутаться в паранджу, кроме этого есть еще множество столпов».

Сама же модель еще к первому негативному комментарию написала, что «религия в ее сердце и поступках».

Отметим, что с момента объявления о принятии ислама критике со стороны религии подвергается практически каждое фото Решетовой.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,
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