«Как же религия?»: Решетова разозлила фанатов нарядом

Фанаты модели подвергли наряд критике: «А как же религия», «Какая этим тупицам религия? Они из религии моду делают. Дешевые понты у нее, а не религия», «Это не мода, это ерунда. Мне эта девушка очень нравилась, но я думаю, что она немного сошла с ума после того, как уехала от Тимати».

Нашлись также и те, кто встал на сторону Решетовой: «Откуда вам знать, как работает. Может за ее душой больше благих деяний и поступков чем у многих покрытых, может она в числе любимых Всевышнего, поэтому давайте не МЫ будем решать, что работает, а что нет, она приняла ислам и это УЖЕ хорошо», «Религия, религией, а она медийная личность и на этом зарабатывает на жизнь. Религия не кормит. Я, конечно, ничего против религии не имею, но все должно быть в рамках», «Я тоже мусульманка, и??? Что не так в этом фото? Хиджаб надеть?», «Так глупо судить человека по внешности. Религия в первую очередь это выбор души и сердца, если человек уверовал в ислам — это не означает, что он сразу должен кутаться в паранджу, кроме этого есть еще множество столпов».