«Как же религия?»: Решетова разозлила фанатов нарядом

Модель и экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова, принявшая ислам, вновь разозлила поклонников своим нарядом. Серию фотографий, который вызвали негатив со стороны фанатов, девушка опубликовала на личной странице в Instagram.
«Черный — моя вторая кожа», — подписала снимки Решетова.
На них модель позирует на пляже в черном платье до пола, оголяющем ее ноги и зону декольте. Образ Решетовой дополняют босоножки на плоской подошве с переплетающими голени ремешками, колье в виде цепей, серьги в форме змей, анклеты (браслеты на ногах), различные кольца, в частности на одном из них высечено слово «Аллагъ» и маленькая синяя сумочка.
Фанаты модели подвергли наряд критике: «А как же религия», «Какая этим тупицам религия? Они из религии моду делают. Дешевые понты у нее, а не религия», «Это не мода, это ерунда. Мне эта девушка очень нравилась, но я думаю, что она немного сошла с ума после того, как уехала от Тимати».
Нашлись также и те, кто встал на сторону Решетовой: «Откуда вам знать, как работает. Может за ее душой больше благих деяний и поступков чем у многих покрытых, может она в числе любимых Всевышнего, поэтому давайте не МЫ будем решать, что работает, а что нет, она приняла ислам и это УЖЕ хорошо», «Религия, религией, а она медийная личность и на этом зарабатывает на жизнь. Религия не кормит. Я, конечно, ничего против религии не имею, но все должно быть в рамках», «Я тоже мусульманка, и??? Что не так в этом фото? Хиджаб надеть?», «Так глупо судить человека по внешности. Религия в первую очередь это выбор души и сердца, если человек уверовал в ислам — это не означает, что он сразу должен кутаться в паранджу, кроме этого есть еще множество столпов».
Сама же модель еще к первому негативному комментарию написала, что «религия в ее сердце и поступках».
Отметим, что с момента объявления о принятии ислама критике со стороны религии подвергается практически каждое фото Решетовой.