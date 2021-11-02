«Плевок в зрителя»: мать Бузовой осудила работу Кехмана

Вокруг спектакля «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького с участием Ольги Бузовой развернулся новый скандал. Мимо него не смогла пройти даже мама артистки, осудившая действия нового руководства театра, сообщает «КП».
После назначения Владимира Кехмана на должность гендиректора постановку с участием популярной певицы перенесли на неопределенный срок. Официальная причина - плохие продажи билетов.
Однако Бузова с такой формулировкой не согласна. В своих соцсетях девушка рассказала, что все билеты на спектакль были уже распроданы. Позднее за отменой спектакля последовало увольнение художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.
«Со мной попрощались в смс некоторые ребята из нашего коллектива, хотя в графике у меня стояли спектакли 2 ноября и 23 декабря…Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать об этом честно, прямо и открыто», - спросила Ольга и выразила сожаления Боякову.
В свою очередь мать артистки Ирина Бузова, которая видела постановку, выразила свое непонимание происходящих изменений.
«Естественно, я видела постановку. "…" Очень масштабная работа всего коллектива, необыкновенные декорации, великолепная игра всех артистов, отличные танцы и песни, передающие грузинский характер. Оля идеально подходила на роль «певички Шанталь». Возможно, не все получилось, но я восхищена ее работой», - поделилась Ирина Бузова.
Она также удивилась несоблюдению трудовых договоренностей со стороны театра.
«А что, в театрах можно нарушать договорные обязательства? Они работают не в правовом поле "Трудового кодекса"? Сочувствую всем участникам постановки, которые оказались невольными заложниками подковерных интриг. Спасибо Эдуарду Боякову и за "Лес", и за "Веселого грузина"», - сказала мать певицы.
Бузова старшая отметила, что ей неизвестны причины, которые «позволили театру нарушить договорные обязательства».
Ирина Бузова также заявила, что своим решением МХАТ в первую очередь проявил неуважение к зрителю.
«Договор - это прежде всего отношения! Раньше было понятие: дело чести - держать слово. Очевидно, что это было раньше. На каждый трамвай есть свой пассажир. Зрителей много, они разные и они сами выберут свой театр. Ведь эта отмена - плевок в зрителя, который лишился права увидеть то, за что заплатил», - резюмировала Ирина Бузова.
Уточняется, что она не знает, выплатили ли Ольге зарплату во МХАТе и неустойки за перенос или отмену постановки.