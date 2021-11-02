«Плевок в зрителя»: мать Бузовой осудила работу Кехмана

«Договор - это прежде всего отношения! Раньше было понятие: дело чести - держать слово. Очевидно, что это было раньше. На каждый трамвай есть свой пассажир. Зрителей много, они разные и они сами выберут свой театр. Ведь эта отмена - плевок в зрителя, который лишился права увидеть то, за что заплатил», - резюмировала Ирина Бузова.