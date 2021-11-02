Вдова Кириллова поругалась с охранником во время похорон

Вдова скончавшегося диктора центрального телевидения Игоря Кириллова Татьяна поругалась с одним из охранников Новодевичьего кладбища. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на друзей народного артиста СССР, пришедших на его похороны.

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Сообщается, что после отпевания диктора, которое прошло в храме Новодевичьего кладбища, охранник предложил гостям и вдове сесть в автобус, чтобы доехать до места захоронения диктора.

«Пешком прогуляюсь!» — резко, повысив тон, ответила вдова Кириллова.

Охранник не настаивал и лишь отметил, что «хотел как лучше». Мужчина также рассказал, что нисколько не обиделся на поведение женщины, так как понимает ее состояние от потери близкого человека.

По словам участников прощания, Татьяна Кириллова не смогла сдержать эмоций и расплакалась у гроба мужа. Горюющую вдову успокаивал гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Вместе с ним на похоронах Кириллова находился телеведущий Александр Любимов, а также представители дикторского цеха — Ангелина Вовк и Евгений Кочергин.

Ранее Анна Шаталова призналась, что приняла решение не идти на похороны Игоря Кирилова, поскольку испугалась, что во время церемонии ей станет плохо из-за переживаний. Кириллов и Шаталова знали друг друга почти 60 лет и были очень близки.