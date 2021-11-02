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На прощании с Кирилловым вспомнили историю о сломанном зубе

Елена Прошина
53 минуты назад

Депутат Евгений Нифантьев рассказал о забавном случае из жизни диктора Игоря Кириллова. Он вспомнил, как звезда советского телевидения сломал зуб, сообщает телеканал «Звезда».

На прощании с Кирилловым вспомнили историю о сломанном зубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущий решил попробовать один из фруктов, которые находились в студии, не зная, что они бутафорские.

«Взял яблочко, хрустнул, и у него сломался зуб», — поделился воспоминаниями депутат в день прощания с диктором.

Он отметил, что после этого инцидента, на съемках телепрограмм перестали использовать искусственную еду.

Советский и российский теле- и радио- ведущий Игорь Кириллов скончался 30 октября рано утром. По предварительной версии, причиной смерти мог стать тромбоз нижних конечностей. Сообщается, что из-за заболевания несколько недель назад диктору ампутировали ногу.

Церемония прощания с популярным тележурналистом проходит на Новодевичьем кладбище. Отмечается, что ее проводят только для близких и друзей Кириллова.

С телеведущим пришел попрощаться в том числе и директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Он заявил, что голос диктора воплощал свое время.

«Было два мужских голоса, которые воплощали страну - голоса Левитана и Кириллова», - отметил глава телеканала.

Диктора похоронят недалеко от звезды «Тихого Дона» Элины Быстрицкой.

Шоу-бизнес,Евгений Нифантьев,Элина Быстрицкая,Игорь Кириллов,Константин Эрнст,ТК "Звезда",
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