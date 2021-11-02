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52-летняя Дженнифер Лопес сняла видео в откровенном наряде

Александр Кузьмин
1 час назад

52-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес сняла видео в откровенном сценическом наряде. Коротким роликом голливудская звезда поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram. На кадрах Лопес предстала в полуботинках на каблуках, атласных брюках, серебристом бюстгальтере с блестками и пиджаке.

Публикация поп-исполнительницы была приурочена к ее совместному выступлению с рэпером LL Cool J. Звезды спели дуэтом свой хит All I Have.

«Для меня было честью быть частью чего-то особенного для моего друга @llcoolj сегодня вечером», – подписала ролик Джей Ло.

Фанаты певицы оценили ее образ, оставив ей свои восторженные комментарии.

«Сногсшибательна», «Вау! Какая же ты красивая... Совершенство», «Вот это пресс!», «У меня отвисла челюсть», «Феноменальная фигура», «Ты доказываешь, что возраст — всего лишь цифра», — написали они.

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