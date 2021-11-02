52-летняя Дженнифер Лопес сняла видео в откровенном наряде

52-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес сняла видео в откровенном сценическом наряде. Коротким роликом голливудская звезда поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram. На кадрах Лопес предстала в полуботинках на каблуках, атласных брюках, серебристом бюстгальтере с блестками и пиджаке.