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"Месть бабке": Гоген Солнцев объяснил, зачем женился на падчерице

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад

Шоумен Гоген Солнцев женился на дочери своей бывшей жены Екатерины Терешкович из-за мести. Об этом он рассказал в интервью Wday.ru.

Гоген Солнцев объяснил новую женитьбу
Фото: InstagramInstagram

«Она (Екатерина Терешкович — прим. «Газета.Ru») думала, что обыграла меня, но я сделал это первым. Я сказал Полине: «Давай делать ход конем», и мы расписались. Можно сказать, что этот брак — месть бабке», — пояснил Солнцев.

Артист подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы «закрыть бабку» в психиатрической больнице, так как она «не здорова». Солнцев также переживает по поводу своего будущего ребенка, которого вынашивает его новоиспеченная невеста. По словам шоумена, та выкурила сигарету и «пригубила алкоголь» на свадьбе.

Ранее стало известно, что молодая жена Гогена Солнцева направилась в больницу сразу после свадьбы.

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