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Матери Прохора Шаляпина грозит срок по делу о взятках

News.ru
1 час назад

Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассматривает уголовное дело по обвинению матери Прохора Шаляпина за взятки. Елена Колесникова, являясь сотрудницей больницы, обвиняется в том, что за деньги помогала осуждённым уклоняться от исправительных работ, сообщает ТАСС.

На мать Прохора Шаляпина завели уголовное дело
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressPavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

По версии следствия, Колесникова за вознаграждение выдавала осуждённым липовые справки о прохождении ими в больнице исправительных работ. С поличным мать певца была задержана весной. Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Рассматривать дело суд начал в сентябре, но на тот момент женщина уже отказалась от своих показаний и перестала приходить на судебные заседания. Следующее заседание назначено на 12 ноября.

Сам Прохор Шаляпин прокомментировал случившееся местному изданию.

Она честный человек, работающий семь лет в этой больнице. Моя мать не должностное лицо, а простая сестра-хозяйка. В её полномочия не входило вести табели по учёту отработчиков. это юридический факт. Дело притянуто за уши, — цитирует артиста «Волгоградская правда».

Шаляпин заявил, что в отношении его матери совершено множество «грубых ошибок», но разглашать подробности он согласен только после «отмашки» адвокатов.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что не собирается возвращать четыре квартиры покойной жены Татьяны-Клаудии Дэвис её родителям. Он добавил, что эти квартиры были оформлены на него сразу после покупки.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Елена Колесникова,Волгоградская правда,ИТАР-ТАСС,
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