В состоянии Гаркалина нашли опасный симптом

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин, изучив анализы находящегося в коме актера Валерия Гаркалина, оценил его состояние как крайне тяжелое и назвал настороживший его симптом, пишет «Лайф».

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Гаркалин попал в больницу с коронавирусом в начале октября. Через несколько дней его перевели в реанимацию, а затем подключили к аппарату ЭКМО.

По словам Овечкина, болезнь у Гаркалина протекает примерно по тому же сценарию, что и у певицы МакSим, и так как актер подключен к аппарату ЭКМО, его состояние действительно оценивается как крайне тяжелое.

«Он находится в искусственном сне синхронизации работы аппарата ИВЛ, который параллельно работает вместе с ЭКМО. По шкале комы Глазго у него 12, это, в принципе, нормально для его состояния. Шкала показывает степень угнетения и степень комы, сохранность рефлексов. Всего по шкале от 1 до 15, и чем выше показатель, тем лучше состояние человека», — сказал врач.

Он указал на небольшие периферические отеки, которые свидетельствуют о сердечной недостаточности. По его словам, они также могут свидетельствовать о том, что актер находится в пассивном положении. Овечкин добавил, что это не опасно.

«В целом его статус можно сравнить со статусом певицы МакSим в свое время. Но что настораживает — это склонность к гипотензии», - отметил врач.

Он уточнил, что это может говорить о том, что начинает отказывать сердце, то есть быть признаком начинающейся сердечной недостаточности. Это в свою очередь может потребовать применения аппарата, стимулирующего сердечную деятельность.