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Мать Шаляпина обвинили во взяточничестве и служебном подлоге

Вероника Полынина
1 час назад

Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассматривает уголовное дело в отношении матери певца Прохора Шаляпина, передает ТАСС.

Мать Шаляпина обвинили во взяточничестве и служебном подлоге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, Елена Колесникова, будучи сотрудницей одной из больниц в Волгограде, за взятки давала осужденным справки о прохождении ими исправительных работ. Колесникову задержали в марте этого года с поличным. Ей вменяется четыре эпизода взяточничества и четыре эпизода служебного подлога.

После задержания Колесникова согласилась дать признательные показания и заключила с надзорным ведомством досудебное соглашение о сотрудничестве, однако затем отказалась от первоначальный показаний и перестала являться на судебные заседания.

Следующее заседание в районном суде запланировано на 12 ноября. Тогда же планируется рассмотреть ходатайство защиты о возвращении дела на доследование, так как Колесникова настаивает на переквалификации обвинений на менее тяжкое.

Как ранее сообщал телеграм-канал Baza, мать Прохора Шаляпина работает сестрой-хозяйкой в одной из волгоградских клинических больниц, в ее обязанности среди прочего входит давать поручения приговоренным к исправительным работам, которых отправляют на работу в эту клинику, и заполнять табели учета их рабочего времени. По версии следствия, женщина предлагала за 10-16 тысяч рублей освободить осужденных от работы, при этом заполнив их табели. Следствие узнало о четырех таких эпизодах в 2019-2021 годы.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Елена Колесникова,ИТАР-ТАСС,
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