Мать Шаляпина обвинили во взяточничестве и служебном подлоге

Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассматривает уголовное дело в отношении матери певца Прохора Шаляпина, передает ТАСС.

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По данным следствия, Елена Колесникова, будучи сотрудницей одной из больниц в Волгограде, за взятки давала осужденным справки о прохождении ими исправительных работ. Колесникову задержали в марте этого года с поличным. Ей вменяется четыре эпизода взяточничества и четыре эпизода служебного подлога.

После задержания Колесникова согласилась дать признательные показания и заключила с надзорным ведомством досудебное соглашение о сотрудничестве, однако затем отказалась от первоначальный показаний и перестала являться на судебные заседания.

Следующее заседание в районном суде запланировано на 12 ноября. Тогда же планируется рассмотреть ходатайство защиты о возвращении дела на доследование, так как Колесникова настаивает на переквалификации обвинений на менее тяжкое.