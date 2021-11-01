Егор Крид зарегистрировал свой бренд косметики

Певец Егор Крид зарегистрировал собственный косметический бренд Kreed Cosmetics. Об этом свидетельствуют данные на сайте СПАРК-Интерфакс.
Своими планами по открытию собственного косметического бренда певец поделился еще в июле 2021 года в интервью порталу The Flow.
«Приходишь со съемки, на лице следы тонального крема. Моюсь водой, спать ложусь и просыпаюсь весь в прыщах. Я в этом плане не чистюля. Сейчас разрабатываю свою косметику, чтобы начать, наконец, следить за собой», — сказал тогда Крид.
Права на Kreed Cosmetics в равных долях имеют певец и Марина Назарова, которая также владеет брендом Beauty Creations и 50% акций в Sammy Beauty Оксаны Самойловой.
Ассортимент линейки от Крида и дата старта продаж пока неизвестны. Но из ответа певца в интервью следует, что он планировал запуск уходовой косметики для лица. Данную версию также подтверждают засветившиеся в клипе Pussy Boy некоторые средства бренда. По информации Elle Girl, в кадре оказались сыворотка для лица, отшелушивающий тоник и средство для умывания.