Егор Крид зарегистрировал свой бренд косметики

«Приходишь со съемки, на лице следы тонального крема. Моюсь водой, спать ложусь и просыпаюсь весь в прыщах. Я в этом плане не чистюля. Сейчас разрабатываю свою косметику, чтобы начать, наконец, следить за собой», — сказал тогда Крид.