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Егор Крид зарегистрировал свой бренд косметики

Елена Прошина
11 минут назад

Певец Егор Крид зарегистрировал собственный косметический бренд Kreed Cosmetics. Об этом свидетельствуют данные на сайте СПАРК-Интерфакс.

Егор Крид зарегистрировал свой бренд косметики
Фото: InstagramInstagram

Своими планами по открытию собственного косметического бренда певец поделился еще в июле 2021 года в интервью порталу The Flow.

«Приходишь со съемки, на лице следы тонального крема. Моюсь водой, спать ложусь и просыпаюсь весь в прыщах. Я в этом плане не чистюля. Сейчас разрабатываю свою косметику, чтобы начать, наконец, следить за собой», — сказал тогда Крид.

Права на Kreed Cosmetics в равных долях имеют певец и Марина Назарова, которая также владеет брендом Beauty Creations и 50% акций в Sammy Beauty Оксаны Самойловой.

Ассортимент линейки от Крида и дата старта продаж пока неизвестны. Но из ответа певца в интервью следует, что он планировал запуск уходовой косметики для лица. Данную версию также подтверждают засветившиеся в клипе Pussy Boy некоторые средства бренда. По информации Elle Girl, в кадре оказались сыворотка для лица, отшелушивающий тоник и средство для умывания.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Крид,Марина Назарова,
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