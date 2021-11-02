Худрук МХАТ имени Горького ушел из театра

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил на своей странице в Facebook об уходе с поста, пояснив, что написал заявление об увольнении по просьбе нового действующего гендиректора Владимира Кехмана.

Фото: Мослента Мослента

«Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Татьяне Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», — написал Бояков, отметив, что ему пришлось уволиться несмотря на действующий пятилетний контракт. В заключение он поблагодарил всех, с кем работал в течение трех лет, а также пожелал театру успехов и развития.

По данным «Ленты.ру», 2 июня президент МХАТа имени Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр и убрать с поста худрука Эдуарда Боякова. «Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний. ... Все поглотит хулиганский извращенный пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган», — указала она в своем обращении. Позже, 27 октября, пост директора МХАТа имени Горького занял Владимир Кехман.