Худрук МХАТ имени Горького ушел из театра

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил на своей странице в Facebook об уходе с поста, пояснив, что написал заявление об увольнении по просьбе нового действующего гендиректора Владимира Кехмана.
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«Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Татьяне Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», — написал Бояков, отметив, что ему пришлось уволиться несмотря на действующий пятилетний контракт. В заключение он поблагодарил всех, с кем работал в течение трех лет, а также пожелал театру успехов и развития.
По данным «Ленты.ру», 2 июня президент МХАТа имени Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр и убрать с поста худрука Эдуарда Боякова. «Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний. ... Все поглотит хулиганский извращенный пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган», — указала она в своем обращении. Позже, 27 октября, пост директора МХАТа имени Горького занял Владимир Кехман.
Ранее певица Ольга Бузова заявила о попытках руководства МХАТа очернить ее имя. По ее словам, в театре лгут о плохих продажах билетов на спектакль с ее участием. В доказательство она предоставила скриншот с сайта театра, где видно, что все билеты на «Чудесного грузина» проданы. Несмотря на это, руководство культурного учреждения все равно приняло решение об отмене мероприятия, сославшись на плохие продажи билетов на фоне пандемии коронавируса.