Вовк раскрыла влияние ревности Пугачевой на ее карьеру

«Когда-то снималась со Стефановичем в одном фильме и очень нравилась ему. Но я не была готова к замужеству, у меня имелся любимый человек. Тогда я пошутила, мол, делай мне предложение тогда, когда будешь режиссером. И он позвонил, когда стал снимать фильм. Я тогда ему сказала: "Саш, ты опоздал, я уже вышла замуж"», — признается она.