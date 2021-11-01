Вовк раскрыла влияние ревности Пугачевой на ее карьеру

По словам телеведущей, она потеряла работу из-за ревности Примадонны, которая посчитала ее своей соперницей. Сама же Вовк считает, что никак не могла составить конкуренцию Алле Борисовне.
Ангелина Вовк стала гостьей нового выпуска шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» и раскрыла, что лишилась карьеры из-за того, что Алла Пугачева ревновала к ней.
В середине нулевых Вовк перестала вести «Песню года» — на проекте она работала с 90-х. По ее словам, увольнение произошло с подачи Пугачевой — из-за ее ревности.
Интерес к Вовк проявил режиссер Александр Стефанович, один из избранников Пугачевой:
«Когда-то снималась со Стефановичем в одном фильме и очень нравилась ему. Но я не была готова к замужеству, у меня имелся любимый человек. Тогда я пошутила, мол, делай мне предложение тогда, когда будешь режиссером. И он позвонил, когда стал снимать фильм. Я тогда ему сказала: "Саш, ты опоздал, я уже вышла замуж"», — признается она.
А третий супруг Пугачевой Евгений Болдин сделал ей комплимент в присутствии Примадонны:
«Он, как джентльмен, оценил мной внешний вид и сделал комплимент. Примадонна отреагировала на это ревностью и окинула его и меня недоброжелательным взглядом. А ведь поводов для ревности не было».
Сама Ангелина Михайловна считает, что никак не могла составить конкуренцию:
«Я не могла быть ей соперницей, ну никак! Мужчины Аллы Борисовны были настроены ко мне очень доброжелательно. По всей видимости, она ревнивая женщина», — отметила она и добавила, что не держит на нее зла. Не так давно они повстречались на одном мероприятии и обменялись любезностями.