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Ангелина Вовк раскрыла, как ревность Аллы Пугачевой разрушила ее карьеру

Passion.ruиещё 2
1 час назад

По словам телеведущей, она потеряла работу из-за ревности Примадонны, которая посчитала ее своей соперницей. Сама же Вовк считает, что никак не могла составить конкуренцию Алле Борисовне.

Вовк раскрыла влияние ревности Пугачевой на ее карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ангелина Вовк стала гостьей нового выпуска шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» и раскрыла, что лишилась карьеры из-за того, что Алла Пугачева ревновала к ней.

В середине нулевых Вовк перестала вести «Песню года» — на проекте она работала с 90-х. По ее словам, увольнение произошло с подачи Пугачевой — из-за ее ревности.

Интерес к Вовк проявил режиссер Александр Стефанович, один из избранников Пугачевой:

«Когда-то снималась со Стефановичем в одном фильме и очень нравилась ему. Но я не была готова к замужеству, у меня имелся любимый человек. Тогда я пошутила, мол, делай мне предложение тогда, когда будешь режиссером. И он позвонил, когда стал снимать фильм. Я тогда ему сказала: "Саш, ты опоздал, я уже вышла замуж"», — признается она.

А третий супруг Пугачевой Евгений Болдин сделал ей комплимент в присутствии Примадонны:

«Он, как джентльмен, оценил мной внешний вид и сделал комплимент. Примадонна отреагировала на это ревностью и окинула его и меня недоброжелательным взглядом. А ведь поводов для ревности не было».

Сама Ангелина Михайловна считает, что никак не могла составить конкуренцию:

«Я не могла быть ей соперницей, ну никак! Мужчины Аллы Борисовны были настроены ко мне очень доброжелательно. По всей видимости, она ревнивая женщина», — отметила она и добавила, что не держит на нее зла. Не так давно они повстречались на одном мероприятии и обменялись любезностями.

Шоу-бизнес,Евгений Болдин,Ангелина Вовк,Алла Пугачева,
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