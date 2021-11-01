Бывший муж Айзы Анохиной вышел из тюрьмы

«Кошка и собака. И дружба такая же. Делаем ставки. Через сколько мы с ним ругаться начнем? А вообще, я рада, что бывший на свободе. И еще, я теперь знаю человека, который за административку почти год отсидел», - написала бизнесвумен в своем микроблоге.