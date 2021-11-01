Бывший муж Айзы Анохиной вышел из тюрьмы

Экс-супруг бизнес-леди Айзы Анохиной, Дмитрий Анохин, вышел из тюрьмы. Об этом женщина рассказала на своей странице в «Инстаграм».
«Кошка и собака. И дружба такая же. Делаем ставки. Через сколько мы с ним ругаться начнем? А вообще, я рада, что бывший на свободе. И еще, я теперь знаю человека, который за административку почти год отсидел», - написала бизнесвумен в своем микроблоге.
Напомним, Анохина задержали 2 марта в Индонезии, куда мужчина прилетел со своей спутницей Еленой Мух. Проверяющий в аэропорту посчитал справку Елены и Дмитрия об отсутствии коронавируса подозрительной, поэтому связался с больницей, которая ставила печать.
Тогда выяснилось, что Мух и Анохин не являются пациентами медицинского учреждения, и купили справку у неизвестного мужчины. На бывшего супруга Айзы завели административное дело, и суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы.