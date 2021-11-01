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Бывший муж Айзы Анохиной вышел из тюрьмы

Ovideo.ruиещё 1
45 минут назад

Экс-супруг бизнес-леди Айзы Анохиной, Дмитрий Анохин, вышел из тюрьмы. Об этом женщина рассказала на своей странице в «Инстаграм».

Бывший муж Айзы Анохиной вышел из тюрьмы
Фото: InstagramInstagram
Айза поделилась снимком, на котором она стоит рядом с Дмитрием.

«Кошка и собака. И дружба такая же. Делаем ставки. Через сколько мы с ним ругаться начнем? А вообще, я рада, что бывший на свободе. И еще, я теперь знаю человека, который за административку почти год отсидел», - написала бизнесвумен в своем микроблоге.

Напомним, Анохина задержали 2 марта в Индонезии, куда мужчина прилетел со своей спутницей Еленой Мух. Проверяющий в аэропорту посчитал справку Елены и Дмитрия об отсутствии коронавируса подозрительной, поэтому связался с больницей, которая ставила печать.

Тогда выяснилось, что Мух и Анохин не являются пациентами медицинского учреждения, и купили справку у неизвестного мужчины. На бывшего супруга Айзы завели административное дело, и суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы.

Шоу-бизнес,Айза Анохина,Дмитрий Анохин,
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