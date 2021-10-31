Богатое наследство «особенного» сына Савиной получит его опекун

Наследник актрисы Ии Саввиной - инвалид Сергей Шестаков дожил до 64 лет. 25 октября он скончался от развития неоперабельной опухоли. Мужчина, страдавший синдромом Дауна, был очень обеспеченным человеком – мать оставила ему две квартиры с антиквариатом в Москве и дачу в Костромской области. Журналисты 5 Канала пишут, что это имущество стоит не менее ста миллионов рублей.

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Вдовец народной артистки СССР Анатолий Васильев рассказал, что после кончины Саввиной его обвиняли в корысти – якобы он специально забрал к себе инвалида, чтобы присвоить себе наследство. Действительно, официальный брак с Ией Анатолий оформил за 10 дней до ее смерти. Это было их осознанное решение и последняя воля умирающей – Саввина таким образом хотела защитить своего больного ребенка.

Тогда сестра артистки отказалась ухаживать за племянником, зато новая супруга родного отца Сергея Шестакова очень хотела его приютить – вместе с квартирами и домом. Его даже хотели похитить – Анатолию пришлось защищать пасынка.

«Он все чувствует, но объяснить не может. Он как маленький ребенок. У него жизнь ночная, иначе не получается. Ночь его — когда он рисует, пишет. Маму сам не вспоминает. Я до сих пор не разобрался в его болезни, честно говоря. Я не понимаю, что с ним происходит. Периодически может остановиться у фотографии, перекреститься и сказать: „Спи, матушка“. Вдруг, сам!» — рассказывал о Сергее Васильев.

Как бы то ни было, принятое когда-то Саввиной решение оказалось верным. Сергею был обеспечен хороший уход, и он прожил очень долгую для людей, страдающих этой болезнью, жизнь. Наследство его матери сохранено и теперь по праву перейдет его отчиму, который сейчас занимается организацией похорон.