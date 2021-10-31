Умер звезда фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…» Колесник

На 72-м году жизни ушел из жизни знаменитый советский и украинский актер Алексей Колесник. Об этом сообщил его друг Владимир Головкин в Фейсбуке.

Фото: Facebook. Facebook.

«Скончался замечательный человек, заслуженный артист Украины, Алексей Антонович Колесник.

Светлая память!», - написал он.

Колесник умер 30 октября. Причина смерти актера пока не обнародована.

Алексей Колесник родом из города Карловка Полтавской области. 28 марта 1950 года. Он окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Параллельно с учебой играл в театрах, снимался в кинокартинах.

Его дебютом в большом кино стал фильм «Как закалялась сталь (1973 г.).

Российским зрителям он запомнился по картинам «Ярослав Мудрый», «Овод», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», и сериалам «Возвращение мухтара», «Женский доктор», «Узнай меня, если сможешь».