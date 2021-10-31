В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Умер звезда фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…» Колесник

Ирина Лебедева
44 минуты назад

На 72-м году жизни ушел из жизни знаменитый советский и украинский актер Алексей Колесник. Об этом сообщил его друг Владимир Головкин в Фейсбуке.

Умер звезда фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…» Колесник
Фото: Facebook.Facebook.

«Скончался замечательный человек, заслуженный артист Украины, Алексей Антонович Колесник.

Светлая память!», - написал он.

Колесник умер 30 октября. Причина смерти актера пока не обнародована.

Алексей Колесник родом из города Карловка Полтавской области. 28 марта 1950 года. Он окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Параллельно с учебой играл в театрах, снимался в кинокартинах.

Его дебютом в большом кино стал фильм «Как закалялась сталь (1973 г.).

Российским зрителям он запомнился по картинам «Ярослав Мудрый», «Овод», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», и сериалам «Возвращение мухтара», «Женский доктор», «Узнай меня, если сможешь».

С 1982 года Алексей Колесник являлся актером киностудии имени Довженко. Он трудился практически до самых последних дней своей жизни.

Шоу-бизнес,Алексей Колесник,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители