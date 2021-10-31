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Гвоздикову лишили половины пенсии

Ирина Лебедева
1 час назад

Звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова приняла участие в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». По словам актрисы, после съемок в фильме «Рожденная революцией» ей дали Государственную премию СССР.

Наталью Гвоздикову лишили половины пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Когда актриса достигла пенсионного возраста, факт получения Госпремии дал ей возможность получать увеличенную пенсию. Наталья хорошо помнит слова, сказанные ей сотрудниками пенсионного фонда.

«Ну что, Наталья. Пенсия у вас будет не такая большая. Но вам повезло, что у вас Государственная премия, потому что вы будете дополнительно к пенсии получать за госнаграду».

Но позднее в России изменилось законодательство, и Гвоздикову, продолжавшую сниматься, признали работающим пенсионером. В итоге ее лишили выплат за Государственную премию, - информирует ФАН.

Наталья попыталась разобраться в ситуации, но ей объяснили, что все это – согласно букве закона.

«И я уезжаю из Пенсионного фонда с высоким давлением, с головной болью. Я пытаюсь им доказать. У меня получается так, что ровно половину пенсии у меня отнимают», — пожаловалась она.

Сейчас у Гвоздиковой по российским меркам тоже неплохая пенсия - 55 тысяч рублей. Если бы 73-летняя актриса не лишилась доплата за госнаграду, то пособие было бы на 20-22 тысячи рублей больше.

Советская актриса Наталья Гвоздикова, придя на шоу «Секрет на миллион», обвинила любовницу своего супруга Евгения Жарикова в его смерти. Роман пары начался на съемочной площадке — ради Натальи он даже ушел от жены. Отношения продлились 35 лет, однако оказалось, что последние годы он жил на две семьи.

Именно новая возлюбленная, по мнению Гвоздиковой, и загнала его в могилу. При его жизни она надеялась, что Гвоздикова выгонит его, и затем последует раздел имущества — в пользу новой возлюбленной.

Шоу-бизнес,Евгений Жариков,Наталья Гвоздикова,Лера Кудрявцева,
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