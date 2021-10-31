Дочь Шукшиной раскрыла, кто украл деньги ее матери

Злоумышленник снял с банковской карты народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной почти полмиллиона рублей, коме того, из ее квартиры исчезло золотое кольцо с бриллиантом. Младшая дочь актрисы Ольга Шукшина рассказала News.ru об этой ситуации.

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Ольга лично проверила все выписки с банковского счета. Деньги были – и исчезли. Удалось определить, что они были сняты в банкомате в подмосковной Истре. Была получена запись с видеокамер, и женщина надеется, что полиция доведет дело до конца и виновные понесут наказание. Более того, Ольга узнала человека у банкомата. Это не посторонние воришки, а люди из близкого окружения Лидии Николаевны.

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«Скажу больше — уже есть запись камеры видеонаблюдения одного из банков. На этой записи видно, что деньги снимает человек из ближайшего маминого окружения», - сообщила она.

Шукшина попросила не проводить параллель между ее мамой и Светланой Светличной. Да, сама Ольга не раз говорила, что из-за почтенного возраста Лидия Николаевна может что-то забыть или перепутать. Но здесь совершенно иная ситуация. Мало, что актриса никому не давала поручения снять деньги, так они еще и просто «растворились», не оставив и следа в виде каких-то приобретений.

«Не секрет, что возле известных заслуженных людей часто крутятся персонажи с сомнительными намерениями и наклонностями. Вспомните хотя бы недавнюю историю вдовы и дочери Алексея Баталова, которых, как подозревает следствие, обобрали Наталия Дрожжина и Михаил Цивин. Мама также по доверчивости, без умысла, влипает в скандалы.

Между Светланой Светличной и Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной есть как минимум одна колоссальная разница. Светличная живёт одна, её сын признаётся, что практически не навещает мать. А у нас с мамой живу я».

Дочь Шукшиной полагается на закон и надеется на справедливое наказание любителей поживиться.