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Видеозапись показала человека, снявшего деньги с карты Шукшиной

Ирина Лебедева
49 минут назад

Злоумышленник снял с банковской карты народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной почти полмиллиона рублей, коме того, из ее квартиры исчезло золотое кольцо с бриллиантом. Младшая дочь актрисы Ольга Шукшина рассказала News.ru об этой ситуации.

Дочь Шукшиной раскрыла, кто украл деньги ее матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ольга лично проверила все выписки с банковского счета. Деньги были – и исчезли. Удалось определить, что они были сняты в банкомате в подмосковной Истре. Была получена запись с видеокамер, и женщина надеется, что полиция доведет дело до конца и виновные понесут наказание. Более того, Ольга узнала человека у банкомата. Это не посторонние воришки, а люди из близкого окружения Лидии Николаевны.

Видео дня

«Скажу больше — уже есть запись камеры видеонаблюдения одного из банков. На этой записи видно, что деньги снимает человек из ближайшего маминого окружения», - сообщила она.

Шукшина попросила не проводить параллель между ее мамой и Светланой Светличной. Да, сама Ольга не раз говорила, что из-за почтенного возраста Лидия Николаевна может что-то забыть или перепутать. Но здесь совершенно иная ситуация. Мало, что актриса никому не давала поручения снять деньги, так они еще и просто «растворились», не оставив и следа в виде каких-то приобретений.

«Не секрет, что возле известных заслуженных людей часто крутятся персонажи с сомнительными намерениями и наклонностями. Вспомните хотя бы недавнюю историю вдовы и дочери Алексея Баталова, которых, как подозревает следствие, обобрали Наталия Дрожжина и Михаил Цивин. Мама также по доверчивости, без умысла, влипает в скандалы.

Между Светланой Светличной и Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной есть как минимум одна колоссальная разница. Светличная живёт одна, её сын признаётся, что практически не навещает мать. А у нас с мамой живу я».

Дочь Шукшиной полагается на закон и надеется на справедливое наказание любителей поживиться.

У Лидии Федосеевой-Шукшиной три дочери. Первая — Анастасия Вячеславовна Воронина-Франсишку — единственный ребёнок от первого мужа артистки Вячеслава Воронина. Ольга и Мария родились во втором браке с кинорежиссёром и писателем Василием Шукшиным. Последним супругом народной артистки был Алибасов. В декабре прошлого года они развелись.

Шоу-бизнес,Наталия Дрожжина,Михаил Цивин,Ольга Шукшина,Вячеслав Воронин,Алексей Баталов,Василий Шукшин,
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