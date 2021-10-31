Собчак высмеяла отмену спектакля МХАТ с участием Бузовой

«Вообще вся эта ситуация с Олей напоминает еврейский анекдот про «купи козу — продай козу», — написала Собчак, напомнив суть шутки, которая заключается в том, что если живется плохо, то надо купить козу, и тогда станет еще хуже. А потом эту козу надо продать.