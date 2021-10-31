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Собчак высмеяла отмену спектакля МХАТ с участием Бузовой

Газета.Ruиещё 7
1 час назад

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в своем Telegram-канале отмену дальнейших показов спектакля про молодые годы Иосифа Сталина с участием Ольги Бузовой в роли одного из второстепенных персонажей.

Собчак высмеяла отмену спектакля МХАТ с участием Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Появление Бузовой в постановке МХАТа еще до премьеры стало объектом критики. Артистку обвиняли в отсутствии таланта и вокальных данных, а руководство театра упрекали в снижении качества постановок ради «хайпа» и в неуважении к зрителю.

«Вообще вся эта ситуация с Олей напоминает еврейский анекдот про «купи козу — продай козу», — написала Собчак, напомнив суть шутки, которая заключается в том, что если живется плохо, то надо купить козу, и тогда станет еще хуже. А потом эту козу надо продать.

«И сразу кажется, что жизнь, наконец, налаживается», — добавила Собчак.

МХАТ имени Горького накануне отменил спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, показ которого планировался во вторник, 2 ноября. Уточняется, что спектакль не будет снят из репертуара — его показ переносится на неопределенный срок.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее заявил, что низкий уровень продаж билетов на спектакль с Ольгой Бузовой обусловлен коронавирусными ограничениями и негативом вокруг игры артистки.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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