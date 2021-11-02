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Вдова Игоря Кириллова рассказала о последних днях жизни диктора

News.ruиещё 5
2 часа назад

Вдова Игоря Кириллова Татьяна рассказала, как прошли последние дни жизни легендарного диктора. По её словам, артист уже начал было приходить в себя после ампутации ноги, но его сразил коронавирус, сообщает KP.RU.

Ничто не предвещало такого исхода: стало известно о последних днях Игоря Кириллова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С начала сентября Кириллова мучили адские боли в ноге. После обследования в Боткинской больнице врачи приняли решение ампутировать ногу народному артисту. И ничто, по словам вдовы, не предвещало в итоге такого исхода.

Игорь Леонидович криком кричал от боли в ноге. Утром я поняла, что ситуация серьёзная... Было принято решение срочно ехать в Боткинскую больницу... Врач вышел и объяснил мне самые опасные для жизни Игоря Леонидовича моменты: был тромб в артерии. И второе: подколенная аневризма — размер 8 см, стенки очень тонкие. Это была мина замедленного действия, могла рвануть в любую секунду, — рассказала жена Кириллова.

Несмотря на приговор врачей, настрой у Кириллова был боевой: он уже успел отметить день рождения, пообещал освоить протез и станцевать в следующем году со своей женой вальс в эфире Первого канала. Но в середине октября диктору стало хуже — его организм поразил коронавирус.

Врачи сделали всё, чтобы спасти его жизнь. Но судьба внесла новые коррективы в нашу жизнь... У него всё было в норме. Что привело к такому исходу — я не знаю, — добавила вдова артиста.

Ранее сообщалось, что 30 октября скончался советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов. Его при жизни называли легендой телевидения и «голосом эпохи». Самые важные новости на протяжении двух десятилетий граждане узнавали именно от него.

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