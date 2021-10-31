Бузова отреагировала на отмену спектакля с ее участием

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова отреагировала на новость, что Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького отменил спектакль с ее участием из-за низкого спроса на билеты. Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал скриншот из ее Instagram.

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«Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки как были на спектакле с моим участием», — написала Бузова (орфография и пунктуация сохранены. — прим. «Ленты.ру»).

Новый генеральный директор театра Владимир Кехман решил отменить запланированный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений». При этом уточняется, что постановку не сняли из репертуара, а только перенесли на неопределенный срок.

«Чудесный грузин» — спектакль про молодого Сталина. Бузовой отведена роль артистки кабаре Беллы Шанталь. Решение задействовать поп-звезду в постановке вызвало волну критики. Артист Сергей Безруков порадовался, что Константин Станиславский «до этого не дожил».