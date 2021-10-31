Во МХАТе заявили о вине Бузовой в отмене спектакля

«Решение об отмене спектакля принял Владимир Абрамович (Кехман — прим. «Газета.Ru»). И пока приказ дошел и мы его опубликовали, а опубликовали мы его достаточно поздно, к этому моменту и были раскуплены уже билеты. Но на момент принятия решения продажи действительно очень плохо шли. Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно. И на момент принятия решения билеты действительно очень плохо шли в продаже», — рассказала она.