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Во МХАТе обвинили Бузову в отмене спектакля

Национальная Служба Новостейиещё 16
34 минуты назад

Пресс-секретарь Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Виктория Мусина-Пушкина раскрыла причину отмены спектакля «Чудесный грузин» с участием перицы Ольги Бузовой. Ранее в дирекции театра заявили, что постановку сняли из-за плохих продаж билетов.

Во МХАТе заявили о вине Бузовой в отмене спектакля
Фото: InstagramInstagram

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После того, как телезвезда опубликовала в Instagram скрин с сообщением о том, что все билеты проданы, во МХАТе артиску упрекнули в запоздавшей рекламе постановки. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Решение об отмене спектакля принял Владимир Абрамович (Кехман — прим. «Газета.Ru»). И пока приказ дошел и мы его опубликовали, а опубликовали мы его достаточно поздно, к этому моменту и были раскуплены уже билеты. Но на момент принятия решения продажи действительно очень плохо шли. Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно. И на момент принятия решения билеты действительно очень плохо шли в продаже», — рассказала она.

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Как пояснили в театре, механизм возврата билетов зрителям будет утвержден приказом руководства в ближайшие дни.

Напомним, премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. В постановке о молодости Иосифа Джугашвили роль певицы Бэллы Шанталь сыграла телезвезда Ольга Бузова. Спектакль вызвал резонанс в профессиональном сообществе и у публики. С момента премьеры постановку переносят уже во второй раз. Ранее спектакли, которые должны были состояться 17 и 18 сентября, переносили на неопределенный срок из-за выборов в Госдуму.

Шоу-бизнес,Рената Сотириади,Иосиф Джугашвили,Госдума,Газета.Ru,
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