Светличную допросили в Следственном Комитете

Актрису Светлану Светличную, которую считали пропавшей и искали всем миром, в том числе и с привлечением добровольцев «Лизы Алерт», и счастливо обнаруженную в киностудии, пригласили на допрос в СК РФ.

Как рассказал источник NEWS.ru, актриса, скорее всего, полагала, что съемки продолжаются. Светличная улыбалась следователям и просила снимать ее с «актерски рабочей стороны, красиво».

Но в целом общение с представителями правоохранительных органов показалось Светлане Светличной менее приятным, чем ситуация на телевидении, где сотрудники программы Андрея Малахова осыпали ее комплиментами, сам шоумен дарил цветы, а гости студии аплодировали.

«Но мы — артисты, и наша задача — играть роли в тех условиях, которые предлагают. Ничего, справимся», - сообщила Светлана.

Следователи также сняли показания у редакторов и шеф-редактора «Прямого эфира с Андреем Малаховым». Сотрудники СК интересовались, не считают ли они, что жизнь актрисы может находиться под угрозой. Но в целом, как информировал источник, эти действия носят формальный характер, поскольку Светличная жива и невредима и ни на что не жалуется.

Ранее председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев посредством СМИ сделал обращение к Александру Бастрыкину, к руководителю Следственного комитета России с просьбой дать экспертную оценку ситуации. Якобы пропавшую актрису искали и полиция, и волонтеры, в то время как определенным лицам было прекрасно известно где она находится.

Напомним, что новость о якобы пропаже Светличной появилась 25 октября. Заявление в полицию подал ее сын Алексей Ивашов, однако позднее он заявил, что не обращался в правоохранительные органы. Мужчина рассказал, что женщина перестала выходить на связь 22 октября.