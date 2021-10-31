МХАТ отменил спектакль с участием Бузовой

Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького отменил запланированный на вторник, 2 ноября, спектакль «Чудесный грузин» с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

Отмечается, что такое решение было принято генеральным директором театра Владимиром Кехманом «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений». При этом в театре подчеркнули, что МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок.

Ранее МХАТ продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин». Художественный руководитель культурного учреждения Эдуард Бояков пообещал, что в ноябре спектакль «сыграют в том виде, в котором он должен быть».