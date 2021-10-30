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«Жутко на это пойти»: Алферова отказывается играть ради денег

Ирина Лебедева
1 час назад

Ирина Алферова в последние годы редко соглашается играть в телесериалах и кинофильмах, а также в новых спектаклях. Актрису мало кто понимает - больше ролей - больше известности и славы и больше денег. Об этом пишет «АИФ».

«Жутко на это пойти»: Алферова отказывается играть ради денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я соглашаюсь один раз из двадцати. Мне говорят: «Ты отказываешься от таких сильных ролей! Ты великой не будешь». Отвечаю: я не хочу быть великой, хочу играть то, что мне близко. Если это не мое, зачем брать? Пусть лучше это сыграет другая актриса.

Мне поступило несколько предложений о съемках в сериалах и фильмах. Но я не хочу играть мерзких людишек, жутко на это пойти. Я очень чувствую, насколько коротка жизнь. Значит, я правильно все делаю, что отказываюсь от гадости. А предложения сыплются ну безумно денежные. Слава богу, есть муж, который, знаю, меня поддержит и скажет: «Нет». Он категорически против, когда наперекор себе идешь из-за денег». – сказала Алферова.

Ирина Алферова счастлива замужем. Ее супруг – актер Сергей Мартынов. Это третий брак звезды. Ее первым мужем был болгарский дипломат Бойко Гюров, а вторым - актер Александр Абдулов.

Ирина Алферова почти месяц пролежала в московской больнице с тяжелым течением коронавируса. Привезли звезду в плохом состоянии, с кашлем, высокой температурой, пневмонией. К счастью, лечение помогло.

Коварная болезнь поразила всех членов семьи российской актрисы. В ту же больницу попал ее супруг Сергей Мартынов. А мама, Ксения Архиповна и дочь, нареченная в честь бабушки также Ксенией, лечились в домашних условиях.

Шоу-бизнес,Ирина Алферова,Сергей Мартынов,Аргументы и Факты,
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