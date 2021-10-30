«Жутко на это пойти»: Алферова отказывается играть ради денег

Мне поступило несколько предложений о съемках в сериалах и фильмах. Но я не хочу играть мерзких людишек, жутко на это пойти. Я очень чувствую, насколько коротка жизнь. Значит, я правильно все делаю, что отказываюсь от гадости. А предложения сыплются ну безумно денежные. Слава богу, есть муж, который, знаю, меня поддержит и скажет: «Нет». Он категорически против, когда наперекор себе идешь из-за денег». – сказала Алферова.