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Манукян рассказал, как его отравили на вечеринке

Ирина Лебедева
1 час назад

Давид Манукян в эфире шоу «Что было дальше» поделился историей из студенческой молодости. Решив весело отпраздновать свой день рождения, он едва не лишился жизни. Об этом сообщает 5 Канал.

Манукян рассказал, как его отравили на вечеринке
Фото: InstagramInstagram

Около десяти лет назад, когда нынешняя звезда телеэкрана жил в Новосибирске и был студентом, он снял загородный коттедж и пригласил целую толпу, едва ли не сотню человек, в гости.

Конечно, спиртное лилось рекой. Однако в бокал Манукяну одна из приглашенных девушек подсыпала некое вещество. Но об этом ему позднее сказали медики. А тогда он ничего не заметил и бокал опустошил.

Вскоре будущему блогеру стало плохо.

«Начинаю дышать, а вдохнуть не могу до конца. Понимаю, что никто не спасет, потому что все бухие и мы находимся за три часа от Новосибирска. Я понимаю, что сейчас сдохну», - рассказал Дава.

Медиков, конечно, вызвали, но, пока они добирались до коттеджа, у Давида стали отниматься руки и ноги. Он попросил перепуганных друзей… как следует покусать ему конечности, чтобы разогнать кровь и вернуть подвижность. Скорая приехала вовремя и трагедии не произошло.

Давид Манукян около года встречался с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. В январе 2021 года появилась информация об их свадьбе во время отдыха на Мальдивах. Однако после возвращения из отпуска Бузова объявила о расставании с блогером, заявив, что он «творит страшные и непонятные вещи», и намекнув на домашнее насилие.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,
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