Манукян рассказал, как его отравили на вечеринке

Давид Манукян в эфире шоу «Что было дальше» поделился историей из студенческой молодости. Решив весело отпраздновать свой день рождения, он едва не лишился жизни. Об этом сообщает 5 Канал.

Фото: Instagram Instagram

Около десяти лет назад, когда нынешняя звезда телеэкрана жил в Новосибирске и был студентом, он снял загородный коттедж и пригласил целую толпу, едва ли не сотню человек, в гости.

Конечно, спиртное лилось рекой. Однако в бокал Манукяну одна из приглашенных девушек подсыпала некое вещество. Но об этом ему позднее сказали медики. А тогда он ничего не заметил и бокал опустошил.

Вскоре будущему блогеру стало плохо.

«Начинаю дышать, а вдохнуть не могу до конца. Понимаю, что никто не спасет, потому что все бухие и мы находимся за три часа от Новосибирска. Я понимаю, что сейчас сдохну», - рассказал Дава.

Медиков, конечно, вызвали, но, пока они добирались до коттеджа, у Давида стали отниматься руки и ноги. Он попросил перепуганных друзей… как следует покусать ему конечности, чтобы разогнать кровь и вернуть подвижность. Скорая приехала вовремя и трагедии не произошло.